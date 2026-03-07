VP Sara bumwelta korapsyon

Binatikos ni Vice President Sara Duterte ang pamahalaan dahil umano sa kawalan ng aksyon laban sa mga alegasyon ng kurapsyon sa bansa.
Ayon sa Bise Presidente, sa kabila ng mga isiniwalat ng 18 Marino, wala umanong hakbang na ginawa ang gobyerno upang magsagawa ng imbestigasyon.
Sa halip, sinabi niyang siya pa ang inakusahan na nasa likod ng mga Marino upang ilihis ang usapin ng impeachment na kinakaharap niya.
Iginiit pa niya na tila nakatuon lamang ang atensiyon ng pamahalaan sa kanya upang siraan ang kanyang panunungkulan.