Gil Cuerva, binasag ang katahimikan hinggil sa viral video
Nagsalita na ang aktor na si Gil Cuerva tungkol sa kinakaharap niyang isyu kaugnay ng kumakalat na leaked video sa social media.
Sa isang Instagram post nitong Huwebes, sinabi ni Gil na ito na ang una at huling pagkakataon na magsasalita siya tungkol sa kontrobersiya.
Ayon sa aktor, ang video na kasalukuyang kumakalat at ibinebenta online ay naitala nang hindi niya alam at walang pahintulot mula sa kanya.
“The video being shared online was recorded without my knowledge or consent during a private moment. The use of a hidden camera and the distribution of that recording are serious violations of my privacy and constitute a crime,” pahayag ni Gil.
Matatandaang bago pa ang opisyal na pahayag ng aktor, nauna nang ipagtanggol ng kanyang dating kasintahan na si Lexi Gonzales si Gil laban sa mga bashers.
“Disgusting how some people are like flies who flock on other people’s dirty laundry. You guys are absolute scum of the Earth,” ani Lexi.
Sa huli, nagpasalamat si Gil sa kanyang pamilya at mga kaibigan na nagbigay ng suporta at dumipensa para sa kanya. Dagdag pa niya, “That’s all that really needs to be said. I’m okay, I’m fine, and life goes on.”