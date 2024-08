MGA PINOY NA LILIKAS MULA LEBANON TUTULUNGAN NG DMW

Inihayag ng Department of Migrant Workers (DMW) na handa nitong tulungan ang mga Pilipinong nais na lumikas mula sa Lebanon dahil sa nangyayaring tensyon at nakaambang kaguluhan sa nasabing bansa.

Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Cacdac, naghahanap na sila ng maaring pansamantalang taguan ng mga Pinoy sa Lebanon at ang payo niya, dapat nang lumikas ang mga Pinoy doon habang bukas pa ang paliparan.

Ang mga overseas Filipino workers (OFW) na hihingi ng repatriation ay agad na makakatanggap ng tulong at reintegration support pagdating nila sa bansa.

Isinasagawa ang paglilikas sa pakikipagtulungan nila sa Department of Foreign Affairs (DFA).

Kung matatandaan, Biyernes nang maglabas ang Philippine Embassy sa Lebanon ng advisory sa mga Pinoy doon na agad na lumikas na.

Ang mga hindi makakalikas na Pilipino ay hinihikayat nila na maghanap ng mga ligtas na lugar.

Samantala, hiniling naman ng Overseas Workers Welfare Administration (OWWA) sa mga kaanak at kaibigan ng mga OFW na nasa Lebanon na hikayatin ang mga ito na bumalik muna sa Pilipinas dahil sa tumitinding hidwaan ng Hezbollah group at Israeli forces.

Ayon sa OWWA, ang mga OFW at miyembro ng kanilang pamilya ay maaaring makipag-ugnayan sa kanila sa OFWs sa numerong +961 79110729 at sa Dependents naman ay sa +961 70858086

Nitong Linggo, sinabi ni Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega na nasa 1,000 Pinoy sa Lebanon ang nagpahayag ng kagustuhang bumalik sa Pilipinas.

Mayroon umanong 11,000 Pilipino sa Lebanon, na kabilang ang mga undocumented.

Nitong Biyernes ng gabi, naglabas ng abiso ang Philippine Embassy sa Lebanon para hikayatin ang mga Pinoy doon na lumikas na habang bukas pa ang paliparan.

Ang mga hindi makaalis, hinikayat ng embahada na pumunta sa mga ligtas na lugar gaya ng Beirut, South Lebanon, at Bekaa Valley.

Lalong tumindi ang tensyon nang magsagawa ng pag-atake ang Israel sa Southern Lebanon na 10 ang nasawi, kabilang ang dalawang bata, ayon sa Hezbollah.

Inilagay ng DFA sa Alert Level 3 ang sitwasyon sa Lebanon na nangangahulugan ng voluntary repatriation. Ayon sa DFA, masusi nilang sinusubaybayan ang sitwasyon doon kung kailangang itaas pa sa Alert Level 4 ang sitwasyon o mandatory repatriation.

“Tense ang sitwasyon. Merong mga events o haka-haka o pinapalagay na mangyayari in the next few days na