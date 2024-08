PANIBAGONG ‘INFRACTION’ NG CHINA KINONDENA

Kinondena ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nangyaring insidente sa bahagi ng Bajo de Masinloc kung saan nagpakawala umano ng “dropped flare” ang multirole aircraft ng China sa rutang dinaraan ng Philippine Air Force (PAF) na nagsasagawa ng routinary maritime patrol sa teritoryo ng bansa.

Nakikiisa ang Pangulo sa matatapang na personnel ng PAF at ayon sa kanya, ang ginawang aksiyon ng People’s Liberation Army-Air Force (PLAAF) ay unjustified, illegal at reckless lalo at lumilipad ito sa sovereign air space ng Pilipinas.

Giit ng Pangulo, ngayong kumalma na sa karagatan ay hindi pa rin nagpapa-awat ang China at nagsasagawa ng mga delikadong aksiyon sa airspace.

Binigyang-diin ng Presidente na mananatiling committed ng Pilipinas para sa isang diplomasiya at mapayapang paraan a pag resolba sa anumang hindi pagkakaintindihan.

Nananawagan ang Pangulo sa China na maging responsible sa kanilang aksiyon sa dagat man o sa himpapawid.

”We strongly urge China to demonstrate that it is fully capable of responsible action, both in the seas and in the skies,” saad ng Pangulo.

Samantala, nagpaabot ng kaniyang pagbati si Marcos kay Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim, kung saan inalala nito ang magagandang alaala nila kasama ang ASEAN leaders.

Sa video message ng Pangulo kaniyang binigyang halaga ang kanilang pakikipag kaibigan ng Malaysian leader kung saan malaking tulong ito para harapin ang hamon sa rehiyon.

“Our friendship has helped make the challenges of leadership more bearable. Sometimes I dare say, even enjoyable. For me, you are more than just a neighbor in ASEAN, you are a trusted friend with whom I share many fond memories,” sabi ni Marcos.

Pinuri rin ng Pangulo ang dedikasyon ng Prime Minister sa bansang Malaysia .

“At this point in our lives, we have been charged to lead our respective nations and play important roles in this region and in the wider international community. Your unwavering dedication to Malaysia and our shared vision for the region is a source of inspiration,” saad ng Pangulo.

Iginiit rin ni Marcos kung gaano niya binigyang halaga ang kanilang pakikipag-kaibigan at ang ibinahagi nitong lakas ng loob.

“I’m grateful for every opportunity that we have had through the years to share ideas and to learn from each other’s experiences as we continue to steer our nation and the region towards a future of peace and prosperity before our peoples,” sabi ni Marcos.