PAGTAAS NG SUWELDO NG GOV’T WORKERS IKINATUWA

Ilang mambabatas ang nagpahayag ng katuwaan sa pag-isyu Pangulong Ferdinand R. Marcos, Jr. ng Executive Order (EO) na naglalayong itaas ang suweldo at benepisyo ng mga manggagawa sa pamahalaan.

Sa ilalim ng EO 64, sakop ng salary adjustment ang lahat ng civilian government personnel sa Executive, Legislative, Judicial Branches, Constitutional Commission at iba pang Constitutional Offices; mga Government-Owned or Controlled Corporations (GOCCs) na hindi sakop sa ilalim ng RA 10149 at EO 150 s. 2021; at local government units — maging ano man ang kanilang appointment status, kahit regular, contractual or casual, appointive o elective, at kung full-time o part-time.

Isa si Senate Committee on Civil Service, Government Reorganization and Professional Regulation chairperson Senator Ramon “Bong” Revilla Jr sa mga natuwa sapag-iisyu ng EO 64.

Bukod sa updated salary schedule ng government workforce, ay tatanggap din sila ng taunang Medical Allowance na nagkakahalaga ng hindi hihigit sa P7,000 simula sa FY 2025 bilang subsidiya para sa kanilang health maintenance organization (HMO)-type benefit.

Ang naturang Executive Order ay ipatutupad sa apat na bahagi na magsisimula sa Enero 1, 2024 para sa unang bahagi, Enero 1, 2025 para sa ikalawa, at sa ikatlong pagkakataon ay sa Enero 1, 2026, at para naman sa ikaapat ay sa Enero 1, 2027.

Ayon sa senador, nararapat lang na mabiyayaan sila ng umento sa sahod para pasalamatan at bigyan-halaga ang serbisyo at sakripisyo nila sa bayan.

Samantala, plano ng gobyerno na magtatag ng forensic institute para sa science-based investigation para sa criminal cases, maritime mishaps at natural calamities.

Ito ang sinabi ni Department of Justice Undersecretary Raul Vasquez.

Ang plano ay bahagi ng tatlong pangako ni Executive Secretary Lucas Bersamin nang dumalo siya sa ika-75 anibersaryo ng Universal Declaration of Human Rights.

Ibinahagi din ni Vasquez na mayroon nang tatlong ambassador na sumusuporta sa plano.

Gumagamit ang forensic science ng DNA o Deoxyribonucleic Acid sa pagsusuri ng mga biological sample upang matukoy ang mga biktima o pinaghihinalaan ng krimen.

Noong 2012, itinatag ng Philippine National Police ang DNA Investigative and Research Center na dalubhasa sa forensic analysis ng human genetic materials.

Sa ibang balita, Plano ni Department of Trade and Industry (DTI) Acting Secretary Cristina Aldeguer – Roque na maglatag ng mas maraming programa upang mapalakas ang mga small and medium size enterprises (SMSE) sa buong bansa.

Ito ay isang paraan aniya upang makatulong sa pagpapalakas ng ekonomiya ng bansa.

Ayon kay Acting Secretary Cristina Aldeguer-Roque, kahit maliit na porsyento lamang ng mga small and medium enterprises ang magagawang mapalago ay tiyak nang makakalikha ng maraming trabaho at makakapag-ambag sa ekonomiya ng bansa.

Ang sampung porsyento aniya ay tiyak nang magdudulot ng malaking impact sa ekonomiya ng bansa.

Ilan sa mga plano ng bagong DTI chief ay ang digitalization sa mga naturang uri ng negosyo, mas malawak na paggamit ng social media platform, at ang paggamit ng artificial intelligence(AI).

Maaari din aniyang matulungan ang mga ito sa pamamagitan ng dagdag na pondo gamit ang DTI – Small Business Corporation.

Maaari din aniyang buksan ang mas malawak na franchising sa mga magagandang negosyo na pasok at kumikita na sa kasalukuyan.