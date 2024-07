SONA NG PANGULO TIYAK NA LIGTAS

Inihayag ni Presidential Security Command (PSC) Commander BGen. Jesus Nelson Morales na tiyak na ligtas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sa nalalapit nitong State of the Nation Address (SoNA) sa Lunes.

Ayon kay Morales, nakalatag na ang kanilang security measures at nasa halos 1,500 PSC personnel ang ipapakalat sa loob at labas ng Batasang pambansa complex sa Quezon City.

Dagdag pa niya, wala naman silang binago sa security protocol na kanilang ipatutupad ngayong SoNA 2024 at nakahanda ang Presidential Security Command na tumugon sa ano mang mga posibleng eventualities.

Siniguro ni Morales sa mga Kababayan natin na ligtas ang Pangulo.

Tumanggi naman si Morales na magbigay ng komento kaugnay sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na itinalaga niya ang kaniyang sarili bilang designated survivor.

Sa isinagawang Inter-Agency Coordination Committee meeting ngayong araw sa kamara, sinabi ni Morales na nasa 22,000 uniformed personnel ang idineploy para magbigay seguridad na pangungunahan ng Philippine National Police (PNP).

Ang mga pahayag ni Morales ay kasunod nang naging pag-atake kay United States presidential candidate Donald Trump nitong nakaraan kung saan naki-isa si Pangulong Ferdinand Marcos, Jr. sa mga world leaders sa pagkondena dito.

Ayon kay Marcos, malaking kaginhawaan ang ulat na ligtas at nasa mabuting kalagayan ngayon ang dating Pangulo matapos itong tangkain na i-assasinate.

“Together with all democracy loving peoples around the world, we condemn all forms of political violence. The voice of the people must always remain supreme,” mensahe ni Marcos.

Ayon sa mga ulat, nadaplisan ng bala ang kanang tenga ni Trump.

Gumugulong na rin sa ngayon ang imbestigasyon kaugnay sa tangkang asasinasyon sa dating Pangulo ng Amerika.

Una ng inihayag ni Trump na siya ay binaril dahil nadaplisan siya ng bala sa kanang tenga nito.

Kinondena rin ni US President Joe Biden ang nasabing insidente at nanawagan ng pagkakaisa at labanan ang anumang kaharasan.