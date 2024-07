P6 TRILYONG BUDGET INAPRUBAHAN NA

Inihayag ng Malakanyang nitong Martes na inaprubahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang Fiscal Year 2025 National Expenditure Program (NEP) na sumusuporta sa mahahalagang programa ng administrasyon sa ilalim ng Philippine Development Plan 2023-2028..

Ang panukalang national budget para sa fiscal year 2025 ay aabot sa P6.352 trillion at batay sa direktiba ng Pangulo, bibigyang prayoridad ng gobyerno ang food security, social protection, healthcare, housing, disaster resilience, infrastructure, digital connectivity, at energization.

Sinabi rin ni Marcos na sa ilalim ng inaprubahang NEP, ang ahensiya ng gobyerno na makakakuha ng malaking pondo mula sa gobyerno ay ang education sector kabilang ang DepEd, SUCs, CHED, TESDA, public works (DPWH), health (kabilang ang PhilHealth), interior and local government (DILG), at defense (DND).

Kasama rin sa mga top priorities para sa pondo ay ang social welfare, (DSWD), agriculture (DA) at attached corporations; Department of Agrarian Reform (DAR); Department of Transportation (DOTr), judiciary, at ang justice.

Malaki din pondo ang ilalaan sa maintenance at iba pang mga operating expenses na susundan ng personnel services, capital outlays, at financial expenses.

Samantala, tinanggap ni Marcos ang pagbisita ni Malaysian Foreign Minister Dato Seri Utama Haji Mohamad Bin Hasan nitong nakaraan.

Sa courtesy call ng foreign minister sa Study Room sa Malacañang, nagpasalamat ang pangulo sa pagtungo nito sa Palasyo sa kabila ng pagiging abala at pagbiyahe sa iba’t ibang bansa sa Southeast Asia.

Ayon naman sa Malaysian top diplomat, matagal na dapat niyang isinagawa ang pagbisitang ito, noon pang nasa defense pa ang kaniyang linya at dagdag niya, sa gitna ng kaliwa’t kanang geopolitical meeting, pinaglaanan niya ng pa rin ng oras ang pagtungo sa Pilipinas.

Umaasa naman si Marcos na maging produktibo ang pagbisita nito sa Pilipinas, lalo’t maraming balikatan ang dapat na patuloy na matalakay ng dalawang bansa.

Sa ibang balita, sinabi ng Pangulo na malaking ambag ang mga bago at dagdag na air craft at mga radar system para maging isang malakas at credible ang Philippine Air Force na may kakayahang protektahan ang bansa at ang sambayanang Filipino.

Inilahad ng Pangulo ang mga biniling mga karagdagang sasakyang panghimpapawid, pati na rin ang mga advanced na radar system ay siyang nagpabago sa kahandaan ng PAF at nagpahusay sa kanilang misyon.

Ayon pa kay Marcos, handa ang bansa lalo na ang PAF na harapin ang hamon nang may advanced na katumpakan, bilis, at puwersa at ipinagmalaki rin niya na kanilang pinalakas pa ang maritime domain awareness sa pamamagitan ng regular na pagsasagawa ng maritime patrol mission.

Pinalakas din ng Pilipinas ang international defense and security engagements sa pamamagitan ng mga bilateral at multilateral military exercises kasama ang mga foreign counterparts.