Ivana Alawi, bathaluman na, mayaman pa

Inspirasyon ang kasipagan at tiyaga ni Alawi sa kanyang pagtitinda dahil nga kahit artista na ito, tanyag at tinitingala ng lahat, talagang oras at panahon ang inilalaan niya para ilako ang mga produkto. Anim na oras ang kanyang pinagsikapan para maabot ang target na sales. At sa true lang, putok na putok ang kanyang wallet at savings account pagkatapos ng nasabing kaganapan.

Para kay Alawi, iba ang ganap niya bilang artista, at iba rin ang challenge at fulfillment na kanyang nararamdaman bilang businesswoman. Importante sa kanya naging mahusay na aktres at matagumpay sa negosyo.

Ang mas panalo pa kay Ivana, eh kanyang kagandahang loob at pagiging mapagbigay. Dokumentado naman sa kanyang YT channel ang mga taong kanyang mga tinutulungan at pinapasaya. Siempre, top priority ni Alawi ang kanyang pamilya at loved ones. Siya pa nga talaga ang naghahanap ng mga taong karapatdapat tulungan at bigyang halaga at kaligayahan.

Kaya naman hindi na kataka-taka kung bakit bathaluman na nga si Ivana Alawi. Mayaman na mayaman pa kasi masipag, mabait, matulingin at mapagmahal sa kapwa.