Manifestation of Senator Bong Go on the alleged MLM operations of a pharmaceutical company

Mr. President, I join the gentleman from San Juan and Zambales in his call to look into the issue and uphold patients’ rights.

This issue was briefly raised by Senator Raffy Tulfo during our April 2 hearing of the Committee on Health.

As Chairman of the Committee on Health and Demography, I would like to inform the body that the Committee will conduct a hearing tomorrow at 10am on the alleged multi-level marketing scheme involving a pharmaceutical company and some doctors allegedly owning some shares in the company, prescribing and aggressively encouraging patients to buy prescription medicines distributed by said company.

We are conducting this investigation because it is the State's mandate to ensure the integrity of our entire public health system and to assure our people that those given the privilege to exercise their medical profession remain faithful and true to our laws and their ethical standards.

Our objective is to uphold ethical standards in the medical profession and protect the rights of patients to appropriate medical care, information and informed consent.

Dapat po unahin ang kapakanan ng pasyente, hindi po ang pharmaceutical companies. Kalusugan po ang nakataya dito. Katumbas po ng kalusugan ay bawat Pilipino.

Mr. President, gusto ko lang pong linawin, the President and CEO ng Bell-Kenz, Luis GO, for the record, hindi ko po kamag-anak yan. GO pala ito. Mas lalong lagot ka sakin kung mapatunayan na totoo ang mga alegasyon. Nagkataon lang maraming GO sa Pilipinas – 2GO, GO Hotel, Chooks-to-GO…. Anyway, hindi ko po kamag-anak yan. At lalong hindi ko ka-ano ano ang GO na yan na nagsasamantala sa ating mga kababayan.

Hindi masamang magnegosyo. Pero ito mukhang networking o pyramiding na po. Kapag pumasok na ang negosyo sa kalusugan ay hindi na po tama yan.

Nabalitaan ko namimigay ng BMW. Kawawa naman yung mga doctor na naka BMW na walang kinalaman. Alam niyo, most of our doctors are very professional at may kaya ang mga doctor na ito, pinaghirapan nila ang propesyon nila. Kayang-kaya nilang bumili ng BMW at Mercedez Benz. Most of our doctors are trustworthy at mapagkakatiwalaan kaya po pinagkatiwala natin sa kanila ang ating kalusugan.

As Chair of Committee on Health, pinaka-priority ko ay ang mga mahihirap lalo na yung mga pasyenteng walang pambili ng gamot. Kung ganito ang ginagawang sistema, pinagsasamantalahan ang mga pasyente, nawawalan na ng choice ang pasyente kundi sundin ang reseta kahit mahal ang gamot.

Nagiging negosyo na ang paggamot, hindi na interes pang-kalusugan. Pinagkakakitaan na, sa huli, ang talo iyong mga pasyente lalo na ang mga mahihirap. Ulitin ko, unahin ang pasyente, hindi po ang pharmaceutical companies.

Noong panahon nga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, nag-issue siya ng executive order imposing a Maximum Drug Retail Price para babaan ang presyo ng mga pangunahing gamot.

Having said that, Mr. President, I just want to point out that most doctors are known to be very professional. Kaya nananatiling malaki ang tiwala ko sa mga doktor at mataas ang respeto ko sa medical profession. Napaka-sensitive ng trabaho nila kaya napaka-importante rin ng integridad sa kanilang propesyon. Concerned tayo dahil ayaw nating dumating ang panahon na mawalan ng tiwala ang publiko sa mga reseta ng mga doctors natin, sa mga payo ng mga doctors natin, dahil lang umano sa iilan lang pong tiwaling indibidwal. Alam natin ang dakilang sakripisyo ng ating mga medical doctors. At hindi natin matatawaran yung kanilang sakripisyo sa panahon ng pandemya. Hindi po natin mararating ito kung hindi po dahil sa kanila, marami sa kanila ay nagbuwis po ng buhay at nagkasakit sa panahon ng COVID.

Ayaw nating umabot pa sa punto na pagdudahan ng mga kababayan natin, lalo na yung mga kapos sa buhay, ang nirereseta sa kanila ng doktor nila kasi sasabihin na may commission dyan sa mga doktor. At dahil nagdududa na nga, ayaw na lang bumili ng gamot. Mas lalong lalala ang sakit, mas lalong lalaki po ang gastusin ng ating mga pasyente.

We will conduct the hearing tomorrow to get to the bottom of this issue. At nag-issue rin po ang DOH ng Department Circular 2024-041, calling all concerned to uphold ethical standards. Kung sino man po ang nag-issue nitong memo about ethical standard, dapat kayo mismo ay maging good example. Siguraduhin niyo lang po kung sino nag-issue ng mga memo na ito, na kayo rin po ay sumusunod sa ethical standards. Sigurado kayong hindi rin kayo tumatanggap ng mga mamahaling sasakyan.

We will conduct the hearing tomorrow. Rest assured, magiging patas tayo sa hearing na ito. Pakinggan natin ang lahat ng involved. Ang importante, lumabas po ang katotohanan, mapanagot po kung sino po may kasalanan, at patuloy na naisusulong natin ang interes at kapakanan ng mga kababayan natin, lalung-lalo na po yung mga mahihirap nating kababayan na nagkakandahirap pa po maghanap ng pambili ng kanilang gamot. Mahirap pong maging mahirap. Dapat po tulungan sila, hindi pagsamantalahan.

Maraming salamat, Mr. President.