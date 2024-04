AFP: BALIKATAN WALANG KINALAMAN SA WPS ISSUE

Iginiit ng Armed Forces of the Philippines nitong Linggo na wala umanong kinalaman ang isinasagawang Balikatan exercises 2024 sa mga ginagawang pananalakay ng mga Chinese sa West Philippine Sea.

Sinabi ni AFP spokesperson Col. Francel Margareth Padilla na ang Balikatan 2024 ay isang taunang joint military exercises sa pagitan ng mga sundalong Amerikano at mga Pilipino, subalit magkakaroon ito ng mga observers mula sa ibat ibang mga bansa.

Dagdag pa niya, layon ng nasabing joint military exercise na palakasin pa ang defense capabilities at alyansa ng dalawang bansa at wala umanong pinatutukan na anumang bansa ang Balikatan exercises.

“Its primary objective is to enhance collective security and readiness among participating nations,” sabi ni Padilla.

Samantala, binigyang-diin din ni Padilla na bawat taon may kakaiba sa mga ginagawang Balikatan exercises dahil umano nag-ievolve mula sa tactical hanggang sa operational level of war.

Target ng Pilipinas at Amerika na mapaigting pa ang interoperability ng dalawang armed forces, palakasin ang alyansa at lalo pang laliman ang regional security cooperation dahil ang Balikatan umano ay pagpapakita ng combat readiness at interoperability sa mga treaty allies.

“Our focus remains on bolstering external defense capabilities and fostering peace and stability in the Indo-Pacific region,” sabi ni Padilla.

Samantala, kinumpirma ng AFP na nasa 14 na mga bansa ang makikiisa para maging observer.

Ayon sa AFP, ang mga bansa na makikiisa bilang mga observers ay ang Brunei, Canada, France, Germany, India, Indonesia, Japan, Malaysia, New Zealand, Singapore, South Korea, Thailand, United Kingdom, at Vietnam.

Tinatayang nasa 16,000 ang magiging kalahok sa Balikatan 39-2024 na magsisimula bukas April 22 hanggang May 10,2024.