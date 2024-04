WALA AKONG ALAM DIYAN! – FIRST LADY

Iginiit ni First Lady Liza Araneta-Marcos na wala umano siyang alam sa mga ibinabatong alegasyon sa kanya na may kinalaman umano siya sa suspensiyon ni Davao del Norte Governor Edwin Jubahib.

Sinabi ni Araneta-Marcos na ni hindi niya kilala ang gobernador at hindi rin umano nito playing field ang politika.

Nitong nakaraan, ipinaliwanag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang desisyon ng Office of the President na suspendihin si Jubahib ng dalawang buwan ay nag-ugat sa mga kasong inihain laban sa kaniya na matagal ng nakabinbin bago pa umupo sa puwesto ang Pangulo.

Hinamon din ng Presidente ang sinuman na imbestigahan ang ginawang legal process para sa preventive suspension ng Gobernador.

Nagresulta ang suspension ni Jubahib sa isang reklamong inihain ni Board Member Orly Amit na inakusahan ang gobernador ng grave abuse of authority at opression matapos na i-reassign ng gobernador ang isang capitol-owned vehicle na nakatalaga sa isang board member patungo sa Provincial Engineering Office.

Tumanggi naman ang gobernador na sundin ang suspension order ng Malacañang at tinawag itong political harassment at naimpluwensiyahan umano ng kaniyang kaaway sa politika sa probinsiya partikular na ni Antonio Lagdameo Jr. na Special Assistant ng Pangulo.

Samantala, sa kabila ng mga isyung nakapaligid sa kanila ngayon, muling nagkasama sina Marcos at Vice President Sara Duterte sa Commencement Exercises ng PNPA Layag-Diwa Class of 2024 na ginanap sa Silang Cavite.

Nakitang masayang nag-uusap ang dalawa at tila hindi naapektuhan sa naging banat ni Araneta-Marcos kay VP Sara.

Batay sa video footage at mga larawan bakas sa mga mukha ni PBBM at VP Sara na kampante parin silang dalawa.

Sa kabilang dako, hindi pa rin naglalabas ng opisyal na pahayag si VP Sara hinggil sa mga banat sa kaniya ni FL Liza Marcos.

Kung matatandaan, hindi ikinaila ni Araneta-Marcos ang sama ng loob kay Duterte dahil sa pag-akusa ng ama ng huli na gumagamit ng ilegal na droga ang Pangulo.

Sinabi ng Unang Ginang na nasaktan siya nang dumalo si VP Sara sa isang pagtitipon kung saan tinawag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na "bangag" si Pres. Marcos.

“For me, nasaktan ako because my husband will do everything to protect you. You ran together ‘di ba—sama sama tayong babangon muli,” sabi ni Araneta-Marcos sa host ng programa na si Anthony Taberna.