OFWs pinag-iingat laban sa investment scams

Nagbabala ang Department of Migrant Workers sa mga overseas Filipino workers at mga pamilya nito laban sa mga nagpapanggap umano na lehitimong investment platforms at naghihikayat na magpasok sa kanila ng pera bilang puhunan.

Kasunod ito nang pagkakadiskubre ng DMW sa isang kumpanyang tinatawag na Trade 13.0 Serax na hindi umano rehistrado at hindi rin lisensiyadong korporasyon, o One Person Corporation, batay sa impormasyon mula sa Securities and Exchange Commission Philippines.

"Ine-engganyo ng TRADE 13.0 SERAX ang mga Pilipino na mag-invest ng kanilang perang pinaghirapan sa pamamagitan ng clickbait – ang paggamit ng makatawag-pansin na headline na umano’y mula sa isang kilalang news organization," ayon sa DMW.

"May link sa loob ng artikulo kung saan ituturo ang biktima sa isang kahina-hinalang website na nag-aalok ng return of investment na nakakapang-akit sa interes nang marami dahil sa taas ng balik sa perang in-invest," dagdag nito.

Paliwanag pa ng DMW, para lalo pang makahikayat ng mga mabibiktima ay may mga testimonya umano sa ilang kilalang personalidad o celebrity na hindi naman napapatunayan at nakalagay sa kahina-hinalang website.

"Ang DMW ay nakikipagtulungan sa SEC sa pamamagitan ng kanilang Anti-Scam and Illegal Taking of Investments campaign, sa Bangko Sentral ng Pilipinas at iba pang partners mula sa private sector at sa civil society sa pagpapataas ng kaalaman ng mga OFWs at ng kanilang pamilya sa financial literacy at education," saad ng DMW.