PBBM: WALANG SASANTUHIN SA ILEGAL NA DROGA

Iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na wala umanong sasantuhin ang kanyang administrasyon – maging pulitiko, mga opisyal ng gobyerno at mga uniformed personnel -- na mapapatunyang sangkot sa iligal na droga at sisiguraduhing mananagot ang mga ito sa batas.

Ang pahayag ng Pangulo ay kasunod nang pagkakadiskubre sa dalawang toneladang high grade shabu sa isang check point sa Alitagtag, Batangas nitong nakaraan.

Ayon sa Pangulo, naging matagumpay ang operasyon ng Philippine National Police sa kaniyang itinuturing na biggest drug haul sa ilalim ng kaniyang administrasyon.

Inihayag din ni Marcos na kanilang ipagpapatuloy ang operasyon at wala siyang nakikitang pangangailangan na baguhin ang estratehiya sa kampanya laban sa iligal na droga ng gobyerno.

“Kailangan rin maintidihan ang mga drug syndicate pag nahulihan parang cost of doing business nila yan e, kasama na sa kalkulasyon nila, once in a while mahuhuli tayo, pero malaki pa rin ang kita. so tuloy tuloy lang. There is no single bullet to this,” saad ng Pangulo.

“Kailangan talaga kayod. We have to operate, we have to gather intelligence, we have to coordinate with Interpol, we have to coordinate with intelligence and drug agencies of other countries around Asia,” dagdag niya.

Samantala, nagbabala rin ang Pangulo laban sa mga drug syndicate na hindi tumitigil sa kanilang illegal drug activities.

Ayon pa kay Marcos, tuluy-tuloy lang ang operasyon at intelligence gathering dahil ito ang susi para malansag ang mga sindikato at mapahinto ang kalakalan ng iligal na droga sa Pilipinas.

Tiniyak rin ni Marcos na gagawin ng gobyerno ang lahat para ma-prosecute ang mga drug offenders at masasampahan ng kaso ang mga ito.

Dagdag niya, inatasan rin niya ang mga law enforcement agencies na ipagpatuloy ang operasyon laban sa iligal na droga, paigtingin ang intelligence monitoring dahil ito ang isa sa mga epektibong hakbang para maaresto ang mga drug syndicate.