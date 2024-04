Mga ‘harang’ ng tigil-pasada kakasuhan

Iniulat ng Department of Transportation nitong Martes na maaari nitong papanagutin ang mga indibidwal na nakiisa sa dalawang araw na tigil-pasada nang dahil sa mga ginawa nitong paglabag sa batas trapiko.

Giit ni DoTr Secretary Jaime Bautista, tanging sa pagsasanhi lamang ng traffic congestion para sa mga biyahero at motorista naging matagumpay ang naturang transport strike at pag-aaralan umano ng kanilang kagawaran at iba pang ahensya ng gobyerno ang usaping ito upang mapanagot ang naturang mga indibidwal na kalahok sa nasabing tigil-pasada.

Dagdag pa niya, hindi umano dapat nagiging dahilan ng inconvenience sa publiko ang pagpoprotesta ng mga ito na bahagi ng kanilang pagtataguyod ng kanilang karapatan.

Kung matatandaan, ang ikinasang dalawang araw na transport strike ng mga grupong PISTON at MANIBELA ay may kaugnayan pa rin sa kanilang pagtutol sa itinakdang deadline ng pamahalaan para sa consolidation ng mga jeepney drivers and operators na bahagi umano ng Public Utility Vehicle Modernization Program.

Mayroon ng 78 percent ng mga Public Utility Vehicles operators sa bansa ang nakapag-comply na sa consolidation requirerment sa ilalim ng PUV modernization program.

Ayon kay Department of Transportation Undersecretary Andy Ortega na ang 78 percent ay nationwide na at lahat ng klaseng pampasaherong sasakyan na nagpapakita lamang na ang mataas na bilang ng nakapag-consolidate na ay sinusuportahan nila ang nasabing programa.