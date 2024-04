E-bikes, e-trikes bawal na sa national road

Epektibo na ang pagbabawal sa e-bikes, e-trikes, at light e-vehicles (EVs) sa mga national road sa Metro Manila at kasama rin dito ang mga tricycle, kariton, pedicab, at kuliglig.

Pero ang ilang mga driver ng tricycle, inalmahan ang pagpapatupad nang nasabing pagbabawal sa kanila sa mga national roads.

“Kawawa naman kami. Kami ay naghahanap-buhay nang marangal, kami ay hinuhuli nila araw-araw,” saad ng isang tricycle driver, habang nagbabalak naman ang isang e-trike driver na maghanap ng ibang pagkakakitaan para masuportahan ang pag-aaral ng kaniyang anak.

Una nang inihayag ng Metropolitan Manila Development Authority na ang mga sakop ng ban ay ang Recto Avenue, Pres. Quirino Avenue, Araneta Avenue, Epifanio Delos Santos Avenue, Katipunan/C.P. Garcia, Southeast Metro Manila Expressway, Roxas Boulevard, Taft Avenue, Osmeña Highway or South Super Highway, Shaw Boulevard, Ortigas Avenue, Magsaysay Boulevard/ Aurora Boulevard, Quezon Avenue/ Commonwealth Avenue at A. Bonifacio Avenue.

Kasama rin dito ang Rizal Avenue, Del Pan/Marcos Highway/ McArthur Highway, Elliptical Road, Mindanao Avenue, Marcos Highway, Boni Avenue at España Boulevard.

Maaari namang tumawid sa naturang mga national road para makarating sa kabilang kalsada ang mga nabanggit na sasakyan sa ban at maaari ding gumamit ng national road ang mga tricycle kung hindi aabot sa 500 metro ang kaniyang biyahe papunta o galing sa U-turn slot para makatawid sa kabilang bahagi ng kalsada.

Exempted din ang mga light electric vehicle na bumibiyahe gamit ang bike lanes sa mga sakop na national road sa ilalim ng Republic Act 11697 o Electric Vehicle Industry Act.

May multang P2,500 ang lalabag, ayon sa MMDA.