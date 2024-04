PBBM HANDANG MAKIPAG-PULONG KAY RODY

Inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong Linggo na handa umano siyang makipag-pulong kay dating Pangulong Rodrigo Duterte upang mabigyang-linaw ang umano’y “gentleman’s agreement” nito China.

Pero hirit ni Marcos, may kundisyon umano siya bago gawin ang pakikipag-usap sa dating Pangulo – dapat umanong maipadala muna sa kanya ang mga dokumento na may kaugnay sa tinutukoy na umano’y “secret deal” sa pagitan ni Duterte at ng China.

Giit ng Pangulo, nais niyang makita ang dokumento ng sa gayon kaniyang mai-rebyu at mapag-aralan kung ano ang nakapaloob sa “gentleman’s agreement” at dagdag niya, kailangang direktang ipadala sa kaniya ang nasabing dokumento at huwag ng idaan sa Department of Justice, Department of Foreign Affairs o sa iba pang ahensiya ng pamahalaan.

“Pag-aaralan ko, mag-uusap kami kung gusto niya,” saad ni Marcos at iginiit niyang naniniwala rin siya na nagkaroon umano ng “secret agreement” ang dating administrasyong Duterte sa China hinggil sa isyu sa West Philippine Sea.

Pero sa kabila ng mga personal na pag-atake, hindi pa rin itinuturing ni Marcos bilang kaaway sa pulitika si Duterte.

“I don’t consider him a political enemy. It takes two to tango. I don’t consider him a political enemy,” pahayag ni Marcos sa isang panayam sa mga media sa Washington DC.

Tinanong kasi ang Pangulo kung magiging magka-away na sila sa pulitika ng dating pangulo matapos suspindihin si Davao del Norte Governor Edwin Jubahib.

Samantala, nanindigan si Marcos na hindi makaka-apekto ang trilateral agreement ng Pilipinas, US at Japan sa mga posibleng investments ng China sa bansa dahil wala umanong kuneksiyon ang nasabing kasunduan sa mga pamumuhunan ng China Pilipinas.

“This is separate from any proposed or potential Chinese investments in the Philippines. How do I see it, how will it affect? I don’t see that it will affect, one way or the other,” pahayag ni Marcos sa isang panayam.

Tinanong kasi ang Pangulo kung magkakaroon ng epekto sa investments ng China sa bansa ang ginaganap na trilateral meeting.

Pagtiyak ng Punong Ehekutibo na maari pa rin ipagpatuloy ng Beijing kung ano ang kanilang mga investments sa bansa.

Sa naging biyahe ng Pangulo sa Amerika, umaasa ito na makakuha ng US$100 billion investments mula sa trilateral meeting sa susunod na limang taon.