PILIPINAS, US, JAPAN SOLIDO PA RIN

This combination of pictures created on April 10, 2024 shows Philippines' President Ferdinand Marcos Jr. (L) in Canberra on February 29, 2024, US President Joe Biden in Atlanta, Georgia, on March 9, 2024 and Japan's Prime Minister Fumio Kishida in Tokyo on March 28, 2024. Photo by David Gray, Jim Watson, Eugene Hoshiko / AFP / POOL

Kitoy Esguerra Magkakaroon umano ng joint humanitarian assistance at disaster response exercise ang Pilipinas, United States at Japan na maaari umanong isama sa kasalukuyang trilateral at multilateral activities. Ang hakbang na ito ay nagpapakitang solido pa rin ang alyansa sa pagitan ng tatlong bansa. Sa isang Joint Vision Statement na inilabas ng tatlong bansa, nangako ang mga ito na palawakin pa ang kanilang koordinasyon para isulong ang maritime domain awareness at lumalim pa ang kooperasyon sa humanitarian assistance and disaster relief. Ayon pa sa mga ito, layon umano ng humanitarian disaster response exercise na maging handa ang tatlong bansa sa pagtugon sa mga kalamidad at posibleng maranasang krisis at may sapat na contingency. Inanunsiyo din sa joint statement na bubuo ng trilateral maritime dialogue para paigtingin pa ang koordinasyon at ang collective responses para isulong ang maritime cooperation para tugunan ang mga illegal, unreported, at unregulated fishing. Nangako din ang US at Japan na kanilang ipagpatuloy ang pagbibigay suporta sa Philippine Coast Guard’s (PCG) para sa kanilang capacity building. Inihayag din ng tatlong bansa na sa susunod na taon, plano ng coast guards na magsagawa ng at-sea trilateral exercise at iba pang maritime activities sa Indo-Pacific ng sa gayon mapabuti pa ang interoperability ng mga coast guard personnel. Samantala, nagkaisa ang tatlong bansa upang mailunsad ang Luzon Economic Corridor na siyang kauna-unahang partnership sa Global infrastructure and investment sa Indo-Pacific region. Inihayag ang nasabing partnership sa joint statement kasunod ng Trilateral Summit na ginanap ngayong araw sa Washington DC sa Amerika. Ang target ng nasabing proyekto ay palakasin ang ugnayan sa mga key economic hubs o sentro ng pangunahing ekonomiya ng bansa. Ang Luzon Economic Corridor ay kumukunekta sa pagitan ng Subic Bay, Clark, Manila, at Batangas sa Pilipinas. Pangako din ito ng Japan, Pilipinas at US na pabilisin ang mga coordinated investments partikular sa mga high-impact infrastructure projects.