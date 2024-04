BANTA SA SOBERENYA HINDI KATANGGAP-TANGGAP – PBBM

Sa paggunita ng Araw ng Kagitingan, inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang banta sa soberenya ng bansa na nagdudulot ng pisikal na pananakit ay hindi katanggap-tanggap, hindi makatuwiran at makatarungan.

Nanawagan rin ang Pangulo sa sambayanang Filipino na huwag magpatalo sa mga tinatawag na mga mapang-api sa ating teritoryo at giit niya, gaya umano nang ipinamalas ng ating mga ninuno, hindi dapat magpasupil at magpaapi ang mga Pilipino lalo na sa loob ng sarili nitong bakuran.

Nakatakdang bumiyahe patungong Washington, D.C ang Pangulo para dumalo sa trilateral summit kasama ang US at Japan kung saan layon ng summit na palakasin pa ang ironclad alliance ng tatlong bansa sa kabila ng tensiyon sa West Philippine Sea.

Inihayag din ng Pangulo na ang “Fall of Bataan” ay minarkahan nito ang muling pagbangon ng tunay na independent and sovereign Philippines.

Samantala, naglunsad naman ng kilos-protesta ang progresibong grupo sa pangunguna ng Bagong Alyansang Makabayan (Bayan) sa harapan ng Chinese Consulate kasabay ng paggunita ng Araw ng Kagitingan para maging simbolo ng commitment ng mga Pilipino para tutulan ang mga foreign aggressor.

Sa naturang aktibidad, mariing tinutulan ng grupo ang paulit-ulit na pangha-harass ng China sa mga Pilipino sa West Philippine Sea kasabay ng paghimok sa mga bansa kabilang ang PH na hindi dapat ito humantong sa militarisasyon sa pinag-aagawang karagatan.

Nagbabala rin ang grupo laban sa PH na nakakaladkad sa tunggalian sa pagitan ng US at China.

Ayon sa grupo dapat lisanin ng mga pwersa na pinangungunahan ng China at US ang Pilipinas at itigil ang paggamit sa ating bansa para gatungan ang imperialistic conflicts sa rehiyon.

Nanawagan din ang grupo sa China na lisanin ang WPS, lansagin ang mga iligal na ipinatayong struktura, kilalanin ang 2016 arbitral ruling at itigil ang pangha-harass sa mangingisdang Pilipino at resupply mission ng PH sa Ayungin shoal.

Pinuna din ng grupo ang pagpayag ni Marcos sa US na muling magtayo ng military bases sa PH o Enhanced Defense Cooperation Agreements sites kung saan maaaring magtayo ang US ng pasilidad, mag-preposition ng mga equipment, mga suplay, materyales at magdeploy ng puwersa.