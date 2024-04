HINDI SHOW OF FORCE! – DND

Iginiit ng Department of National Defense na hindi umano isang show of force ang isinagawang Multilateral Maritime Cooperative Activity sa West Philippine Sea ng Pilipinas kasama ang mga bansa ng Japan, Australia, at Estados Unidos.

Kasunod ito ng mga panibagong alegasyon ng China sa bansa kung saan sinasabi nitong lumabag umano sa Code of Conduct of Parties ang naturang aktibidad na sumasagasa umano sa kanilang karapatan at soberanya sa naturang lugar na nasa loob naman ng exclusive economic zone ng Pilipinas na pilit na kinakamkam ng nasabing bansa.

Ayon kay DND spokesperson director Arsenio Andolong, hindi show of force ang ginawa ng aktibidad ng ating bansa kasama ang iba pang mga bansa sa naturang pinag-aagawang teritoryo.

Dagdag niya, walang masama sa isinagawang aktibidad ng Pilipinas kasama ang iba pang mga kaalyansa nating bansa sa naturang lugar sapagkat ito naman aniya ay alinsunod pa rin sa kung ano ang nakasaad sa International Law.

Sinabi rin ni Arsenio, ito’y nagpapakita lamang ng pagkakaisa at normal lamang aniyang ginagawa ito ng lahat ng mga sibilisadong bansa sa buong mundo ngunit bahala na ang China sa kung ano ang magiging interpretasyon nila rito.

Pero naniniwala pa rin ang opisyal na ang importante ay ginagawa ng ating bansa ang ganitong uri ng mga aktibidad sa ngalan pa rin ng Pambansang interest ng ating bansa na layuning mas palakasin pa ang kakayahan at kapabilidad ng kasundaluhan sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa iba pang mga kaalyado nating mga bansa.

Kung matatandaan, nilahukan ng Armed Forces of the Philippines (AFP), United States Indo-Pacific Command (USINDOPACOM), Australian Defence Force (ADF) and Japan Self-Defense Forces (JSDF) ang naturang maritime activity.

Dito ay ginamit ng naturang mga bansa ang kanilang mga sasakyang pandagat at panghimpapawid na kinabibilangan ng BRP Gregorio Del Pilar (PS15), AW109 helicopter, BRP Antonio Luna (FF151), AW159 Wildcat ASW helicopter, at BRP Valentin Diaz (PS177) mula sa Philippine Navy; ang USS Mobile at P-8A Poseidon ng United States Navy; ang Royal Australian Navy HMAS Warramunga at Royal Australian Air Force P-8A Poseidon Maritime Patrol Aircraft; gayundin ang JS Akebono from the Japan Maritime Self-Defense Forces.

Kabilang sa mga isinagawa ng mga ito sa naturang MMCA ay ang communication exercise, division tactics o Officer of the Watch maneuver, at photo exercise na pawang idinesenyo para mas paigtingin pa ang abilidad ng naturang mga bansa na magtrabaho at magtulungan ng magkasama sa mga operasyong may kinalaman sa maritime scenarios.