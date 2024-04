Babae natagpuang patay sa radiator shop

Iniulat ng mga otoridad na isang babae ang natagpuang patay sa silid ng isang lalaking trabahador sa isang radiator shop sa Makati City at ayon sa pulisya, isa itong crime of passion dahil sa brutal na pagpatay sa biktima.

Batay sa mga kuha ng CCTV, makikita ang isang lalaki na lumabas mula sa kaniyang kwarto para kumuha ng tubig 7 a.m. nitong Sabado.

Sinabi ng Makati City Police na ang magkakatabing kwarto ang nagsisilbing barracks ng mga manggagawa ng isang radiator shop sa Evangelista Street sa Barangay Bangkal.

Maya-maya pa, muling lumabas ang lalaki na may bitbit na mga bag at agad na umalis at hindi nagtagal ay hinanap siya ng isa niyang katrabaho.

Tumambad na pala sa katrabaho ang bangkay ng isang babae sa loob ng silid ng umalis na lalaki.

Nakita rin sa bangkay ng babae ang kawad ng mikropono na nakapulupot sa leeg nito, at may saksak din ito sa leeg.

“Na-discover po itong dead body na ito sa isang katrabaho ng ating person of interest. Pupunta sana siya sa kwarto niya para gisingin itong person of interest natin, itong suspect. Ang nakita niya is babae. Sabihin natin na parang patay daw. Kaya sa takot niya, tumawag ka agad sila sa barangay,” sabi ni Police Colonel Edward Cutiyog, Chief ng Makati City Police.

Lumalabas sa inisyal na imbestigasyon na Biyernes ng gabi nang huling nakitang magkasama ang lalaki at ang 27-anyos na biktima. Ang babae ay empleyado ng resto bar na katabi ng barracks ng suspek.

“Itong dalawa na ito, sabihin natin na close friends o baka mag-syota pa. Base sa mga inisyal investigation natin sa mga friends nito at mga witnesses, lagi naman daw silang nakikita. Kung minsan pa ay pumupunta itong babae sa radiator shop na pinagtatrabahuhan itong lalaki,” ayon pa kay Cutiyog.