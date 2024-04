LIGTAS NA CYBERSPACE PANGAKO NI PBBM

Ayon sa Pangulo, mahalaga ang pagpapalakas ng security and resilience ng Philippine cyberspace ay isa sa key strategies upang masiguro na ligtas ang cyber and physical spaces sa ilalim ng Philippine Development Plan 2023-2028 bilang isang whole-of-nation roadmap.

Nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin noong April 4,2024 ang nasabing executive order at sa ilalim nito, inaatasan ang lahat ng concerned national government agencies at instrumentalities at local government units (LGUs) na suportahan ang pagpapatupad ng NCSP 2023-2028.

Ang DICT ay inatasan din na magpatupad ng sistema para sa epektibong implementasyon at magsumite ng bi-annual report sa Pangulo hinggil sa estado at progreso ng nasabing programa sa pamamagitan ng Office of the Executive Secretary at ng National Cybersecurity Inter-Agency Committee (NCIAC).

Agad na maging epektibo ang EO 58 matapos mailathala sa Official Gazette, o sa newspaper na may general circulation.

Samantala, inihayag ni Philippine Economic Zone Authority (PEZA) director General Tereso Panga na nagbubunga na umano ang mga nakuhang investments ni Marcos mula sa kaniyang mga biyahe sa abroad.

Sinabi ni Panga na ang investment na nakuha ng Pangulo mula sa mga foreign investors ay halos kalahati ng kabuuang pamumuhunan na inaprubahan ng PEZA na P75 bilyon mula sa P175.7 bilyon na investments na inaprubahan.

Ang P175.7 bilyong halaga ng kabuuang pamumuhunan ay nakakuha ng green light mula sa PEZA noong 2023, na nagkaroon ng 25% na pagtaas mula sa P140.7 bilyon noong 2022.

Sinabi ni Panga, ang mga biyahe ng pangulo ay “napaka-epektibo” at naging instrumento sa makabuluhang pagtaas pamumuhunan sa bansa.

“I would say that it’s because of the President reaching out to people and economies and taking advantage of our FTAs [free trade agreements] that we as a nation are able to attract investments. The President is very clear in his messaging that the Philippines is ready to attract investments,” sabi ni Panga.

Gayunpaman, idinagdag ni Panga, ang mga pamumuhunan na ito ay maaari lamang itulak at aktwal na magkaroon ng hugis kung ang mga tamang patakaran ay nasa lugar upang mapadali at suportahan ang mga ito.

