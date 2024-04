BANGGAAN NG BUS AT TRICYCLE: TATLO PATAY

Iniulat ng mga otoridad na tatlo ang namatay nang salpukin ng isang pampasaherong bus ang isang tricycle na minamaneho ng isang senior citizen sa Binalonan, Pangasinan nitong nakaraan.

Ayon sa mga ulat, kabilang sa mga namatay ay dalawang estudyante.

Batay sa imbestigasyon, sinabing nangyari ang insidente sa MacArthur Highway sa bahagi ng Barangay Cili nitong Huwebes ng umaga at sa kuha ng CCTV camera, makikita na galing sa barangay road ang tricycle na minamaneho ng 66-anyos na driver, at tumawid sa highway kung saan siya nabangga ng paparating na bus.

Sinabi ng mga otoridad na agad na nasawi ang driver ng tricycle at dalawa nitong pasahero na isang babaeng college student, at isang lalaki na grade 10 student habang dalawa pang pasahero ng tricycle ang malubhang nasaktan at dinala sa ospital.

Inihayag din ng pulisya na nakausap na ang kompanya ng bus ang pamilya ang mga biktima at nagkaroon na sila ng kasunduan.

Samantala, isang tricycle rin ang rumagasa sa loob ng isang simbahan habang nagdaraos ng misa at ang driver nito, sinira pa umano ang mga imahe sa loob ng simbahan.

Ayon sa mga ulat, nangyari ang insidente sa San Isidro Parish Church sa Binalbagan, Negros Occidental.

"So nang natumba na, bumangon siya at tumakbo doon sa altar at pinagtutumba ang mga santos (imahe),” sabi ni Police Lieutenant Glen Portunes, deputy chief ng Binalbagan Municipal Police Station.

Naaresto naman agad ang suspek at ayon sa kanya, may narinig siyang tinig na nag-utos sa kaniya ng wasakin ang imahen ni Hesus.

Sa inilabas na pahayag ng Diocese of Kabankalan, inihayag nito ang pag-aalala sa mga nagsimba na nakasaksi sa insidente.

“While the physical and external damages may cause so much burden to the parish, it is the internal injury to the minds and hearts of the faithful that concern more to us. Witnessing desecration of the sanctuary and utter disrespect to the revered images generated so much pain and suffering to the people of the parish. Thus, while the restoration of the broken images is urgent, the reparation of the internal injury and pain is even paramount," ayon sa pahayag.

Maliban sa mga nasirang imahen ng mga santo, napinsala rin umano ang tabernakulo ng simbahan.

Nasampahan na ng reklamong malicious mischief at alarm and scandal ang suspek.

Ayon kay Portunes, inamin din ng suspek na lango siya sa ilegal na droga nang gawin ang pagwawala sa simbahan.