QUIBOLOY PINAGHAHANAP PA RIN

Patuloy pa rin ang paghahanap kay Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Quiboloy ng mga otoridad habang dalawang personal assistant nito ang sumuko na sa National Bureau of Investigation sa Region 11 nitong Huwebes.

Ayon sa mga ulat, ang mga sumukong kinilalang sina Jackielyn Roy at Ingrid Canada ay mga kasama ni Quiboloy na inisyuhan ng kortes ng arrest warrant para sa kasong child abuse.

Isinailalim ang dalawa sa booking proceedings at ihaharap sa korte.

Bukod kina Roy at Canada, nahaharap din sa kasong paglabag sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act, sina Cresente Canada, Paulene Canada, at Sylvia Cemañes.

Nauna nang naaresto ng mga operatiba ng NBI si Cresente Canada noong Miyerkules habang sumuko naman sina Paulene Canada at Cemañes. Nakalaya na ang tatlo matapos maglagak ng piyansa.

Nagtungo rin umano ang mga tauhan ng NBI at Police Regional Office sa Davao sa Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City pero wala roon ang kanilang lider na si Quiboloy.

Tanging ang KOJC administrator na si Norie Cardona lang umano ang tumanggap ng kopya ng warrant warrant para kay Quiboloy.

Ayon naman kay NBI-11 regional director Atty. Arcelito Albao, tig-P80,000 ang naging piyansa nina Roy at Canada para sa pansamantala nilang kalayaan.

Nang tanungin kung ano ang bagong impormasyon tungkol kay Quiboloy, sinabi ni Albao na hindi pa nila ito naaaresto.

Bukod sa arrest warrant mula sa korte, naglabas din ng arrest warrant ang Senado laban kay Quiboloy dahil sa hindi niya pagsipot sa mga pagdinig kaugnay sa mga alegasyon laban sa kaniya, gaya ng umano'y pang-aabuso niya sa kaniyang mga dating miyembro.

Sa nakaraang pahayag, mariing itinanggi ni Quiboloy ang mga paratang laban sa kaniya.