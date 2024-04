WALANG PINOY NA NASAKTAN – MECO

Inihayag ng Manila Economic and Cultural Office (MECO) nitong Miyerkules na wala umanong naitalang nasaktan o nasawi sa mga Pilipinong nasa Taiwan matapos itong yanigin ng 7.2 magnitude earthquake.

Ayon kay MECO chairperson Silvestre Bello III, wala umanong naiulat na nasaktan sa mga Pinoy sa Taiwan base sa kanilang mga monitoring at mga ulat mula sa kanilang field offices sa Taichung at Kaohsiung.

Samantala, sinabi ni MECO deputy resident representative Alice Visperas patuloy silang nakikipag-ugnayan sa mga tanggapan sa central at southern Taiwan para alamin ang kalagayan ng mga Pilipino sa lugar.

"Sa awa ng Diyos ay maayos naman ang ating mga kababayan. Wala pa tayong reported as of now na any injuries or casualties among Filipinos, as reported by our Filipino community leaders," saad ni Visperas.

"Ang atin ding mga empleyado dito ay maayos naman ang kalagayan," dagdag niya.

Sinabi naman ng Department of Migrant Workers (DMW) na nakasubaybay ang ahensya sa sitwasyon ng mga overseas Filipino worker sa Taiwan kasunod nang nangyaring malakas na lindol.

Inihayag din ang pag-activate ng tatlong Migrant Workers Offices (MWOs) sa Taiwan sa kanilang protocols sa Filipino communities, leaders, kinauukulang Taiwan government agencies, pati na ang mga kawani at trade associations upang alamin ang kalagayan ng mga OFW sa isla.

"The Taiwan MWOs are prepared to provide immediate assistance to affected OFWs as necessary," ayon sa DMW.

SInabi ni Visperas na mahigit 150,000 ang mga Pinoy na nasa Taiwan. Sa Hualien na sentro ng lindol at may mga gusaling gumuho, sinabing tinatayang 5,000 Pinoy ang nakabase sa lugar.

Sinabi naman ng DMW na hanggang noong December 2023, aabot sa 66,475 ang OFWs sa Taiwan.

Ayon naman kay Bello, maraming Pinoy ang lubhang natakot sa pagtama ng lindol dahil sa malakas na pagyanig sa mga gusali at lupa.