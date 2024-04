Lalaki kalaboso dahil sa panggagahasa

Inaresto ng mga otoridad ang isang lalaki dahil umano sa panggagahasa ng 14-anyos na anak-anakan niya sa Quezon City.

Ayon sa mga ulat, natunton ng pulisya ang 27-anyos na suspek sa pinapasukan niyang trabaho sa naturang lungsod kung saan siya ang naging target ng isang warrant of arrest para sa mga kasong two counts ng qualified rape at two counts ng acts of lasciviousness.

Nangyari umano ang krimen Mayo at Hulyo noong nakaraang taon sa Barangay Krus na Ligas at ayon pa sa pulisya, ang suspek ang ikatlo sa most wanted persons list sa QCPD Station 9.

Hindi umano alam ng lalaki na may warrant laban sa kaniya.

“Ang mga sinampa po sa aking kaso, hindi po ‘yun lahat totoo. Nakapag-submit din naman po ako ng counter-affidavit which is naka-attach din naman po doon ‘yung mga ebidensiya ko po na hindi ko po ginawa ‘yung bagay po na ‘yun,” saad ng suspek.