HUWAG NA KAYONG MAG-PANTY! – GARIN

Dahil sa nararanasang sobrang init ng panahon ngayon, pinayuhan ni Iloilo Representative Janette Garin ang mga kababaihan na mas makabubuting huwag nang magsuot ng underwear kung nasa bahay lamang upang makaiwas sa mga fungal infections.

Ayon kay Garin – na siya ring House Deputy Majority Leader at dating kalihim ng Department of Health – mas lapitin umano ang mga kababaihan sa fungal infection lalo na kung masisikip ang kanilang mga suot.

"Minsan lalo na nasa tag-init — wala lang malisya, 'no? — pero kung nasa bahay ka lang naman at matutulog, it's quite advisable na walang underwear pero naka-pajama ka naman o naka-shorts," saad ni Garin.

Dagdag pa niya, maaring magdulot ng labis na pangangati at pamumula ng balat ang fungal infection kapag laging basa dahil sa pawis.

Kung matatandaan, inihayag ng PAGASA na lalo pa umanong titindi ang init ng panahon ngayong Abril dahil na rin sa El Nino phenomenon.

Dahil na rin sa mainit na panahon, ilang eskuwelahan at lokal na pamahalaan na ang nagpasyang kanselahin ang face-to-face classes sa ilang bahagi ng bansa para sa kapakanan ng mga mag-aaral.

Gaya na lamang sa Dagupan City, kung saan nagpatupad na ng kanselasyon ng face-to-face classes sa ilang mga paaralan doon upang makaiwas sa mga masasamang epekto ng sobrang init ng panahon.

Ayon sa principal ng Judge Jose de Venecia Sr. Technical-Vocational Secondary School na si Renato Santillan, hindi lamang ang mainit na temperatura o mataas na heat index ang nag-aambag sa nararanasan ng mga mag-aaral subalit dagdag ding pasanin ang sarili nilang kalagayan kung saan tanging electric fan lamang ang ginagamit ng 40-45 na mga estudyante na nagsasama sa loob ng isang silid-aralan.

Dahil dito, ay gumagawa ang kanilang paaralan ng iba’t ibang mga hakbangin upang maibsan ang nararanasang hirap ng mga estudyante at gayon na rin upang maiwasan nila na makapagtala ng mga kaso ng heat exhaustion at heat stroke.

Naitaas na rin aniya nila ang mga hakbangin na kanilang gagawin kay Mayor Belen Fenandez na sumang-ayon at nagsabing nasa kapangyarihan na ng mga Punong Guro kung ano ang gagawin sa mga ganitong pagkakataon upang matiyak ang kaligtasan ng ma mag-aaral.

Kaugnay nito ay nagka-usap at sumang-ayon naman ang mga Punong Guro ng ilang mga eskuwelahan dito sa lungsod na magkansela ng face-to-face classes at babalik muna pansamantala sa modular distance learning mula ngayong araw hanggang Huwebes, Abril 4 kung saan inaasahang mas titindi pa ang init ng panahon na nararanasan sa lungsod.