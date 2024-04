Export ng Pinas umabot sa $100 bilyon

Inihayag ni Department of Trade and Industry (DTI) Secretary Alfredo Pascual na sa unang pagkakataon, ang mga export ng Pilipinas ay lumampas sa US$100 bilyon noong 2023.

Kasunod iyan nang pahayag ni DTI-Export Marketing Bureau (EMB) director Bianca Sykimte na ang kabuuang taon na pag-export ng parehong mga produkto at serbisyo ay umabot sa US$103.6 bilyon, na nagmarka ng 4.8 porsiyentong pagtaas mula sa nakaraang taon.

Ayon kay Sykimte, malaki ang ambag sa paglago sa sektor ng information technology at business process management at ang mga kita sa turismo at dagdag niya, aktibo ding nagsusumikap ang DTI upang mapakinabangan ang lakas ng sektor ng serbisyo at tugunan ang mga hamon sa pagluluwas ng paninda.

Kasama sa mga pagsisikap na ito ang pagpapalawak sa service industry sa pamamagitan ng pagpasok ng mga bagong merkado at pagpapalakas gaya ng nakabalangkas sa Philippine Export Development Plan (PEDP) 2023-2028.

Samantala, sinabi ni Pascual na kanilang kinikilala ang patuloy na mga hamon sa domestic at global trading environment kaya umaasa sila na matugunan ang mga umiiral na hadlang sa pagiging mapagkumpitensya sa pag-export ng Pilipinas habang patuloy ipinapatupad ang PEDP para sa 2023 hanggang 2028.