Pinay, sugatan sa pananaksak sa NY

Iniulat ng mga otoridad sa New York City sa Estados Unidos na kabilang ang isang Pilipina sa apat na nasugatan matapos ang pananaksak ng isang tao na umano’y may sakit sap ag-iisip.

Kinilala ang nasugatang Pinay na si Bel Molina na tubong-Leyte. Kailangang tahiin ang tinamo niyang sugat sa braso.

Ayon sa mga ulat, nagja-jogging umano si Molina sa 54th Street nitong weekend nang makita niya ang suspek na nasa wheelchair at nang malapit na siya sa suspek, napansin niya na may patalim ito at nahagip siya sa braso na kailangang tahiin.

Sa 12 taong paninirahan niya sa US, sinabi ni Molina na ngayon lang nangyari sa kaniya ang insidente.

Bukod kay Molina, may iba pa umanong inatake ang suspek sa mga pampublikong lugar sa New York City.

Kabilang dito ang isang 69-anyos na babae na nasugatan sa mukha at katawan, at isang lalaking 57-anyos na sinaksak niya sa likod.

Nasa kustodiya na ng New York Police Department ang suspek na kinilalang si Kareem Philips at nahaharap siya sa mga kasong two counts of attempted murder, four counts of assault, at criminal possession of a weapon.