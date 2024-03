PAGBISITA NI MARCOS NAPAPANAHON – CZECH ENVOY

Walang pasubaling inihayag ni Philippine Ambassador to the Czech Republic Eduardo Martin Meñez nitong nakaraan na napapanahon umano ang pagbisita Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Czech Republic dahil na rin sa tumataas na pangangailangan sa mga Filipino worker ng Central at Eastern Europe.

Ayon kay Meñez, may malaking significance ang pagbisita ni Marcos dahil umano simbolo ito na talagang malaki ang pangangailangan ng mga manggagawang Pinoy sa Central at Eastern Europe.

"So it is a very opportune time for the President to come and visit this country. And also to make sure that the conditions for our workers are good," sabi ni Meñez.

Dagdag pa niya, isa mga bunga ng pagbisita ni Marcos sa bansa ay ang konsultasyon sa labor mechanism ''for us to ensure that we are able to study the data, look at the trends and work with the Czech government to address future problems or emerging problems."

Sinabi rin ni Meñez na itinaas ng Czech Republic ang kanilang "quota" sa mga Pinoy na nagtatrabaho sa kanilang bansa sa mahigit 10,000 pagsapit ng Mayo 2024, mula sa dating 5,000.

''The Czech government and the employers in the Czech Republic have seen how well the Filipino workers have adapted and how hard they work, and the productivity of the companies that have hired them has also gone up,'' saad ni Meñez.

Ayon naman sa Pangulo, na nilagdaan ng Pilipinas at Czech Republic ang joint communique para palakasin ang kooperasyon ng dalawang bansa para sa ligtas at maayos na migration ng mga Filipino worker.

''The Philippines stands ready to cooperate with the Czech Republic in ensuring the protection of the rights and well-being of overseas Filipinos,'' sabi ni Marcos.

Bukod sa usapin ng mga overseas Filipino workers, inaasahan din ang pagpapalago pa ng ugnayan ng dalawang bansa sa usapin ng kalakalan, na nagsimula umano noong nakaraang taon nang bumisita sa Pilipinas si Czech Prime Minister Petr Fiala.

Si Marcos ang unang Asian head of state o unang Indo-Pacific head of state, na bumisita sa Czech Republic sa ilalim ng administrasyon ni President Pavel.

Samantala, lalong napagtibay ng Pilipinas ang posisyon nito sa West Philippine Sea kasunod ng pagbisita ni Marcos sa Czech Republic.

Ito’y kasunod ng pahayag ni Czech Republic President Petr Pavel na suportado nito ang Pilipinas sa kinakaharap na isyu sa West Philippine Sea.

Binigyang-diin ni Pavel sa kanilang bilateral meeting kay Marcos ang kahalagahan sa paggalang sa rules-based order at pagsisiguro ng malaya at bukas na navigation sa lugar.

Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, tinalakay ng dalawang leader ang pagpapalakas sa kooperasyon sa iba’t ibang larangan gaya ng defense at cybersecurity pati na ang paggamit ng modernong teknolohiya.