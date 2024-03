PBBM NAKAKOPO NG $4 BILYON INVESTMENT DEALS

Inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong Miyerkules na umabot sa $4 billion o nasa P220 billion na investment deals ang kaniyang nakuha mula sa walong ibat ibang kasunduan sa kaniyang tatlong araw na pagbisit sa Germany.

Ayon sa ilang opisyal ng pamahalaan, ang mga investment deals ay ginawa sa Philippine-Germany Business forum sa Berlin na inorganisa ng Department of Trade and Industry noong Martes.

Sa walong kasunduan, tatlo ang letters of intent mula sa iba’t ibang kumpanya ng German, dalawang memorandum of agreement, at tatlong memoranda of understanding.

Si Marcos ang unang Pangulo ng Pilipinas na humarap sa mga lider ng negosyong Aleman sa loob ng 10 taon at sa kanyang talumpati, inanyayahan niya ang mga lider ng negosyong Aleman na mamuhunan sa Pilipinas, na binanggit ang mga pagbabago sa institusyonal at istruktura na kanyang ipinatupad upang maisakatuparan ang kadalian ng pagnenegosyo.

Nilayon ng unang LOI na bumuo ng isang partner na ospital upang maging isang training center upang suportahan ang mga pangangailangan sa pagsasanay ng iba pang mga lower tier na ospital, habang ang pangalawa ay para sa pagbuo ng isang Innovation Think Tank hub at “spoke model” upang matugunan ang estratehikong target ng isang inclusive innovation ecosystem sa Pilipinas.

Ang ikatlong LOI ay para sa strategic at digital partnership sa healthcare kasama ang Department of Health na may layuning baguhin ang pangangalagang pangkalusugan sa Pilipinas, tiyakin ang kaligtasan, kalidad, accessibility at affordability.

Samantala, isang memorandum of agreement ang ipinasok din sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at isang kumpanyang German sa pamamagitan ng Public Private Partnership para i-rehabilitate, i-reclaim, at itanim muli ang mga nasirang lupang sakahan sa Pilipinas.

Ang ikalawang MOA ay naglalayon na palawakin ang mga potensyal na pakikipagtulungan sa mga solusyon sa kadaliang kumilos, mga serbisyo ng software, pagmamanupaktura, automation ng pabrika, mga serbisyo ng logistik, enerhiya, seguridad, at mga sistema ng kaligtasan para sa mga gusali, mga kagamitan sa consumer, at pangangalaga sa kalusugan.

Tatlong memorandum of understanding na nilagdaan din sa pagbisita ni Pangulong Marcos sa Germany ay kasama ang pagkakaunawaan na mamuhunan sa isang fully integrated solar cell manufacturing facility.

Sa kaugnay na balita, tiniyak ni German Chancellor Olaf Scholz ang suporta nito sa Pilipinas sa laban nito para protektahan ang karapatan sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea.

Binigyang-diin ni Scholz ang kahalagahan na pagpapanatili sa international law partikular ang patuloy na pag iral sa batas sa nternational navigation gaya ng United Nations Convention on the Law of the Sea.

Ginawa ng German Chancellor ang pahayag ng magkaroon ng bilateral meeting ang dalawang lider.