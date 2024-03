1 LOTTO BETTOR, 20 BESES TUMAMA – TULFO

Isiniwalat ni Senador Raffy Tulfo nitong Martes na mayroon umanong isang mananaya ng lotto ang nanalo na ng dalawampung beses sa loob lamang ng isang buwan at mayroon rin umanong isang mananaya na sampung beses ring tumama sa loob ng isang buwan.

Ayon sa senador, ang kanyang pagsisiwalat ay batay sa listahan ng mga nanalo na ibinigay umano ng Philippine Charity Sweepstakes Office.

"'Yung PCSO nagbigay ho sa akin ng listahan...Ito nga po ang sabi ko medyo nakakataas ng kilay, meron doon na isang tao nanalo ng 20 times in one month. Meron dun 10 times in one month," saad ni Tulfo sa isang panayam sa radyo.

"Siguro baka magkapangalan pero still pare-pareho 'yung premyo ang pinanalunan...Paulit-ulit in one month... Lalong tumambak ang mga question," dagdag niya.

Kung matatandaan, si Tulfo ang namumuno sa isinasagawang imbestigasyon ng isang komite sa Senado kaugnay sa integridad ng resulta ng mga lotto draw.

Sabi pa niya, bukod sa listahan ng mga nanalo, isinumite rin ng PCSO sa komite ang iba pang dokumento tungkol sa lotto games at tax records.

"Bakit tuwing draw, may nananalo na? Ngayon, walang mintis. Samantalang nu'ng panahon na wala pa tong e-lotto, ang tagal bago mapanalunan. Inaabot ng isang buwan, dalawang buwan," sabi ni Tulfo.

Samantala, sinabi naman ni PCSO general manager Mel Robles na susuriin at iimbestigahan nila ang mga naging obserbasyon ng senador.

"I wouldn't know that. Ako, personally, hindi ko po tinitingnan 'yon. Pero I'll check, I'll look into that kung meron pong ganon. Kasi hindi naman po kami tumitingin na n'yan after namin maibigay e," saad ni Robles sa isang hiwalay na panayam sa radyo.

"Puwede imbestigahan 'yan. 'Di naman mahirap imbestigahan 'yan," dagdag niya.

Nauna nang nilinaw ng PSCO general manager na hindi umano maaaring dayain o manipulahin ang mga resulta ng mga lotto draws.

“We would like to assure you that you can never, never manipulate it. Kaya nga allowed kami mag-bet, Mr. Chair. Even I can bet because it’s beyond me. Even if we wanted to, with the system we have, we cannot,” sabi ni Robles sa isang pagdinig ng komite sa Senado nitong nakaraan.

“I take exception na kayang panalunin. Definitely, madami pong tataya kung malaki ang jackpot. ‘Yun po naman ang objective namin -- to really bring in bettors,” giit pa niya.