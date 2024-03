Pulis, naputukan ng sariling baril

Isang pulis ang nasugatan matapos mag-discharge ang kanyang service firearm na nakalagay umano sa kanyang sling bag at nakaipit sa kanyang kili-kili sa Batangas.

Ayon sa mga ulat, nagtamo ng tama ng bala ang pulis na nakatalaga sa Batangas Police Provincial Office ang 34-anyos na pulis na may ranggong Staff Sergeant.

Sa imbestigasyon ng pulisya, sinabing nakaipit sa kilikili ng biktima ang kaniyang sling bag at nasa loob nito ang kaniyang service firearm na 9mm na baril.

May pupulutin umano na isa pang bag na nalaglag ang biktima nang bigla na lang pumutok ang kaniyang baril.

"Itong ating subject person ay nasa process ng pakikipag-transaction sa swapping ng kanilang sasakyan. So, after transaction, nag-aayos na sila. Inililipat niya na iyong mga gamit niya from doon sa lumang sasakyan niya, papunta doon sa bagong sasakyan, it so happened na nahulog yung isang sling bag, pupulutin niya na iyon since nakalagay sa kilikili 'yung (isang bag) na for unknown reason pumutok na lang," saad ni Police Captain Ricardo Cuevas, Chief Investigator ng Lipa City Police Station.

Isinugod ang biktima sa ospital at patuloy na nagpapagaling.

Ayon kay Cuevas, posibleng may gamit sa loob ng bag na maaaring nakatama sa gatilyo ng baril kaya pumutok.

"Siguro dahil may kasamang mga wallet or different ID's ‘yung laman ng bag tapos may iisa lang siyang compartment, possible na na-hit niya ‘yung trigger o ng anumang bagay na nandoon, kaya nag-cause siyang pumutok," paliwanag ni Cuevas.