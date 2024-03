MARCOS MAKAKAKUHA NG MALALAKING PLEDGES SA GERMANY

Inihayag ng Department of Foreign Affairs nitong Biyernes na kumpiyansa itong makakakuha ng malaking investment pledges si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pagbiyahe sa Germany para sa isang working visit at sa Czech Republic para sa state visit.

Sinabi ni DFA-Office of European Affairs Assistant Secretary Maria Elena Algabre, naka-schedule na ang Pangulo na makipagpulong sa mga business leaders ng dalawang bansa at sa pulong ay hihikayatin ng Pangulo ang mga ito na maglagak ng negosyo sa Pilipinas na layong palakasin pa ang kalakalan at investment opportunities.

Ayon pa kay Algabre, ilang kumpanya sa Germany at CZech ang nagpahayag ng kanilang interes na mamuhunan sa renewal energy, manufacturing, healthcare, aerospace at innovation.

Hindi naman binanggit ng opisyal kung anu-anong mga kumpanya ang nais na mag invest ng negosyo sa Pilipinas at isang surpresa na lang umano kung ilang business deals ang lalagdaan ng Pilipinas sa mga banyagang negosyante.

Nakatakdang bumiyahe uli sa Lunes si Marcos at si First lady Liza Marcos kasama ang ilang matataas na opisyal ng gobyerno sa Germany at Czech Republic upang paigtingin pa ang bilateral relations sa dalawang bansa.

Samantala, dinipensahan naman ng DFA ang sunud-sunod na pagbiyahe ng Pangulo abroad at sinabing ang biyahe ni Marcos ay suporta sa development agenda ng Marcos Jr. administration, para sa kapakanan ng mga overseas Filipino workers at para maging progresibo ang bansa.

Kung matatandaan, pinuna ng mga netizens na muling bibiyahe ang Pangulo sa Germany at Czech Republic gayong kababalik lamang nito mula sa kaniyang biyahe sa Melbourne Australia na dumalo sa ASEAN-Australia Summit 2024.

Iginiit rin ng DFA official na nais ng Pilipinas itaas ang people-to-people exchanges sa Germany at Czech Republic kung saan nasa 36,000 Filipinos ang nasa Germany habang 7,000 ang nasa Czech Republic.