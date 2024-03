Pagtalakay sa RBH 7 walang singitan

GOING INTERNATIONAL. Resource persons and academicians speak on the proposed “internationalization” of the Philippine higher education sector during the continuation of the meeting of the House Committee of the Whole on March 5, 2024. The committee on Wednesday (March 6) approved Resolution of Both Houses (RBH) No. 7, which proposes amendments to certain economic provisions of the 1987 Constitution. (Photo courtesy of House Press and Public Affairs Bureau)

Kitoy Esguerra Wala umanong dapat ipangamba ang ilang mga Makabayan lawmakers na magkaroon ng singitan habang tinatalakay sa plenaryo ang RBH 7 na nagsusulong na amyendahan ang restrictive economic provisions ng 1987 Constitution. Ayon sa mga lider ng House of Representatives, malabo umanong magkaroon ng singitan sa pagtalakay sa plenaryo ng RBH 7 para maaprubahan na ito sa second reading.Kung matatandaan, nagpahayag ng alalahanin ang mga Makabayan Bloc lawmakers na baka masingitan ng iba pang economic amendments at posibleng isama na rin ang political amendments. Ayon kay Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adiong, ang ilang linggong pagtalakay sa RBH 7 ay patunay na nakatuon lamang sa restrictive economic provision ng Saligang Batas. Hinimok naman ni Adiong ang Makabayan Bloc lawmakers na magtiwala dahil kung ano ang napa-usapan ay lamang ang gagawin. Giit ni Adiong na hindi tayo makakausad kung palagi na lamang may mga pagdududa. Sa panig naman ni Quezon City Representative Marvin Rillo na malabo maisingit ang political agenda sa isinusulong na Charter Change. Pagtiyak pa ni Rillo na siya mismo at ang iba pang mambabatas ay tatayo at tututol sakaling ipilit ang political agenda. Dagdag pa ng Kongresista, malabo ang pahayag ng Makabayan Bloc na magkaroon ng inflation sakaling maamyendahan na ang economic charter.