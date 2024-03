2 PINOY SEAFARERS PATAY SA ATAKE NG HOUTHI

Inihayag ng Department of Migrant Workers nitong Huwebes na dalawang Pilipinong seafarers na sakay ng isang merchant ship na naglalayag sa Gulf of Aden ang nasawi matapos targetin ng missile ng rebel group na Houthi.

Sa isang pahayag, sinabi rin ng DMW na dalawang Pilipinong tripulante pa ang malubhang nasugatan sa naturang pag-atake na nagdulot ng pagkasunog ng barko sa layong 50 nautical miles mula sa pantalan ng Aden.

Nangako ang DMW na tutulungan ang mga pamilya ng mga tripulante, alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.

“We in the Department of Migrant Workers sincerely extend our deepest condolences to the family and kin of our slain, heroic seafarers. For reasons of privacy, we are withholding their names and identities,” saad ng DMW sa inilabas na pahayag.

Batay sa report ng US Central Command, inako ng Houthis ang pag-atake na ikinasawi ng tatlong tripulante ng barko na isang Greek-owned, Barbados-flagged ship na True Confidence.

Ang Houthi rebels ay kaalyado ng Iran, na sumusuporta sa Hamas militants na nakikipaglaban sa Israel sa in Gaza Strip.

Ayon sa operator ng True Confidence, nagliyab ang barko na may mayroong 20 crew at tatlong armadong guwardiya. Kabilang sa mga sakay nito ay 15 Pilipino, apat na Vietnamese, dalawang Sri Lankans, isang Indian at isang Nepali national.

Sinabi ng DMW, na nakikipag-ugnayan sila sa manning agency at shipowner ng barko para alamin ang kalagayan ng iba pang Pinoy, na dinala na umano sa ligtas na lugar.

Aasikasuhin din ng DMW ang pagpapauwi sa mga nakaligtas na Pinoy crew ng barko.

Sa ibang balita, nilinaw ni AFP Western Command, commander Vice Admiral Alberto Carlos na test mission lamang o experimental voyage lang ang misyon ng supply boat ng Pilipinas na binomba ng water cannon ng China Coast Guard.

Ito ang iniulat ng naturang top military official na lulan din ng naturang barko na Unaizah May 4 nang mangyari ang insidente.

Ayon kay Vice Admiral Carlos, walang karga na anumang supply para sa rotation and resupply mission ng Armed Forces of the Philippines.

Ang pangunahing layunin umano ng misyon nito ay ang alamin kung kakayanin ba nitong makapasok sa low-elevation shoal.

Gayunpaman ay sinabi ng opisyal na hindi naging matagumpay ang misyon na ito nang dahil nga sa panghaharass at pangbobomba ng water cannon ng mga barko ng China Coast Guard.