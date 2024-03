Inflation rate tumaas uli

Photo by King Rodriguez for the Daily Tribune

Kitoy Esguerra Iniulat ng Philippine Statistics Authority na muling bumilis ang pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa o inflation rate sa nakalipas na buwan ng Pebrero. Batay sa datos ng PSA, pumalo sa 3.4% ang inflation, mas mabilis ito kumpara sa 2.8% na naitala noong Enero 2024 pero pasok ito sa 2.85 hanggang 3.6% forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Paliwanag ni National Statistician Undersecretary Dennis Mapa na ang pangunahing dahilan ng pagbilis ng inflation sa nakalipas na buwan ay ang mas mataas na inflation sa pagkain at non-alcoholic beverages na naitala sa 4.6% noong Pebrero mula sa 3.5% noong Enero 2024. Tumaas din ang halaga ng transportasyon ng 1.2% noong Pebrero mula sa 0.3% noong Enero. Gayundin ang housing, tubig, kuryente, gas at iba pang presyo ng langis ay tumaas sa 0.9% noong Pebrero mula sa 0.75 noong Enero na nag-ambag sa mas mabilis na inflation. Tiniyak naman ng Department of Trade and Industry sa publiko na handang-handa ang gobyerno na harapin ang inflationary pressure habang tumaas ang inflation sa bansa sa 3.4 percent noong Pebrero ngayong taon. Ayon kay DTI Secretary Alfredo Pascual na bagama't nangangailangan ng pansin ang pagtaas ng inflation, mahalaga na ang nasabing ulat ay kunin sa mas malawak na konteksto tulad ng sa parehong pandaigdigang at lokal na setting ng ekonomiya. Sinabi ni Pascual na ang pagtaas ng inflation rate ay nangangailangan ng atensiyon, napakahalaga na maunawaan ito sa loob ng mas malawak na konteksto ng dinamikong pandaigdigang at domestic na kapaligiran sa ekonomiya.