BARKO NG PCG, BINANGGA NG CHINA COAST GUARD

Iniulat ng Philippine Coast Guard nitong Martes na isang barko nito – ang BRP Sindangan – ang sinadya umanong banggain ng barko ng China Coast Guard upang maharang umano ito habang nagsasagawa ng resupply mission sa military outpost ng PH na BRP Sierra Madre sa Ayungin shoal.

Sinabi ni PCG spokerperson for the EPS Commodore Jay Tarriela, bunsod ng naturang insidente ay naharap ang barko ng PCG sa mga mapanganib na maniobra at pagharang ng Chinese Coast Guard vessels at Chinese maritime militia.

Dagdag pa niya, ang reckless at illegal actions ng Chinese vessels ay humantong sa banggaan ng BRP Sindangan at China Coast Guard 21555 na nagresulta sa minor structural damage sa barko ng Pilipinas.

Sinabi naman ng CCG na nagsagawa umano ito ng control measures laban sa barko ng Pilipinas na iligal umanong pumasok sa katubigan malapit sa pinagtatalunang Ayungin shoal o Second Thomas shoal.

Una na ngang idineploy ng PCG ang BRP Cabra at BRP Sindangan para suportahan ang rotation at reprovisionuing ng mga tropa ng militar sa naturang kagaratan.

Gayundin, una ng sinabi ng militar na magdadala ito ng mga suplay para sa mga tropang nakaistasyon sa BRP Sierra Madre.

Samantala, namataan ang mga barko ng China na lumilikha ng blockade positions sa may Ayungin shoal sa gitna ng isinasagawang rotation and resupply mission ng mga tropa ng Pilipinas na nakaistasyon sa BRP Sierra Madre sa naturang shoal.

Ito ang ibinunyag ni US maritime security analyst Ray powell na nagmomonitor sa resupply mission ng bansa.

Ayon sa ibinahaging impormasyon ni Powell, gumawa ang Chinese maritime militia ng blockade positions sa shoal at lumalabas na handang makipag-compete hindi tulad niong nakalipas na misyon ng bansa.

Posibleng kabilang sa blockade o pagharang sa mga barko ng PCG na nagsasagawa ng RoRe mission na BRP Cabra at BRP Sindangan ang nasa 15 Chinese maritime militia ang visible aniya sa Automatic identification system. kabilang din na naispatan ang 1 hanggang 1 malalaking China Coast Guard na “running dark’ o nasa gray zone tactic kung saan pinatay nila ang automatic information system ng kanilang barko para maiwasang madetect.

Ang resupply escorts ng Pilipinas ay nasa 13-16 nautical miles mula sa Ayungin shoal nang binuntutan pa ito ng 2 barko ng PH ng mahigit 4 pang Chinese militia vessels na Qiong Sansha Yu

Una ng sinabi ng AFP nitong Martes na magsasagawa ito ng resupply mission sa pamamagitan ng Western Command kasama ang kinontratang dalawang civilian vessels para ma-sustain ang military forces na ipinadala sa WPS at mapanatili ang presensiya ng Pilipinas sa EEZ.