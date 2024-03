P86 BILYONG INVESTMENT DEALS NAKOPO NI MARCOS

Iniulat ng Department of Trade and Industry nitong Lunes na nakakuha si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang nasa P86 billion o US$1.53-billion investment deals sa sidelines ng ASEAN-Australia Special Summit sa Melbourne, Australia.

Ayon sa DTI, ang nasabing halaga ay mula umano sa 12 business deals na nilagdaan sa ginanap na Philippine Business Forum.

Sinabi ni DTI Secretary Alfredo Pascual na ang mga business agreements ay lalong magpapalago sa investment relationships ng Pilipinas at Australia na malaking ambag sa paglago ng ekonomiya ng Pilipinas.

Ito umano ay nangangahulugang hindi matitinag ang pangako para sa isang mabungang partnerships sa diverse sectors gaya ng renewable energy, waste-to-energy technology, organic recycling technology, countryside housing initiatives, pagtatayo ng data center, manufacturing of health technology solutions at digital health services.

Inihayag rin ni Pascual ang 12 business deals ay binubuo ng 10 memoranda of understanding sa pagitan ng mga Filipino at Australian businees leaders.

Kabilang sa nilagdaang MOUs ay sa development, design, construction, commissioning, at funding ng Tier-3 data center, expansion ng Next-Generation Battery Manufacturing sa Pilipinas.

May nilagdaan ring MOU para sa deployment ng deployment of decarbonization solutions para sa renewal energy, establishment ng collection centers at recycling facility para a plastic waste, manufacturing ng portable, affordable and accessible Automated External Defibrillator.

Nakipag-partner din ang National Development Company sa isang Australian company sa pamamagitan ng MOU para sa transfer sa waste-to-energy technology sa Pilipinas na nagko-convert biowaste patungo sa green fuel.

Samantala, iginiit ng Pangulo ang economic Cha-Cha sa pagharap nito sa mga negosyanteng Australyano sa ginanap na Philippine Business forum sa Melbourne at ipinunto ng Presidente na kinakailangan talaga ng mga pangunahing pag amyenda sa ilang economic legislation o mga batas pang ekonomiya.

Ibinahagi rin ni Marcos kung bakit niya bitbit sa kaniyang mga biyahe abroad ang liderato ng dalawang kapulungan ng Kongreso at sinabing ito ay para makita ng mga mambabatas kung aling bahagi ng mga batas pang ekonomiya ang kailangang amyendahan para gawing mas madali sa mga dayuhang mamumuhunan na magpalawak ng kanilang operasyon dito sa bansa.

Ipinunto din nito na iba na kasi ang ginagalawan nating mundo ngayon, bago na ang ekonomiya, na kailangan ng adjustments hindi lamang sa sektor pang negosyo, pribadong sektor, at financial sector kundi maging sa legislative sector.

Kabilang umano sa mga batas na kailangan ng mga pag amyenda ay ang public service act, foreign investments act, retail trade liberalization act, at renewable energy act.