ANOMALYA SA NFA IIMBESTIGAHAN NG SENADO

Inihayag ng Senado na iimbestigahan nito ang mga napapaulat na umano’y mga anomalya sa pagbebenta ng bigas ng National Food Authority sa ilang traders sa mababang presyo na makakasama sa pamahalaan.

Ayon kay Senate Committee on Agriculture and Food chairperson Sen. Cynthia Villar, kasalukuyang bumabalangkas na ang kaniyang tanggapan ng resolution para imbestigahan ang naturang isyu.

Nitong Huwebes lamang ay sinimulang imbestigahan ng Department of Agriculture ang umano’y pagbebenta ng NFA rice stocks sa unidentified traders nang hindi dumadaan sa nakagawiang bidding process.

Muli namang lumitaw ang claims na mayroong mafia sa loob ng NFA pero ayon kay Villar, lumang findings na umano ito kung kaya ipinasa umano niya ang Rice Tariffication Law dahil nag-aangkat sila ng bigas ng eksklusibo at nakikipagsabwatan sa kartel dahilan kayat tinanggalan umano ng kapangyarihan ang NFA na mag-angkat at may otoridad lamang na bumili mula sa mga lokal na magsasaka.

Dagdag pa ng senadora, sa halip na sa mga dealer at traders ay dapat na ibenta ng NFA ang bigas sa mga Pilipinong nangangailangan nito lalo na ang mga mahihirap.

Samantala, hinimok ngayon ng isang farmer’s group ang mga opisyal ng gobyerno na bilisan ang aksyon sa umano’y katiwalian sa NFA.

Sinabi ni Samahang industriya ng Agrikultura head Rosendo So na may mga umano’y mafia sa loob ng naturang tanggapan matapos kumalat ang mga ulat na nagbebenta ang ahensya ng libu-libong toneladang NFA rice sa isang negosyante na sobrang baba ng presyo at palugi ang gobyerno.

Una nang sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na may mga opisyal ng NFA na nagbigay permiso sa bentahan ng milled rice na nakaimbak sa warehouse sa halagang P25 kada kilo.

Ilegal umano iyon dahil walang nangyaring bidding.

Malaki rin aniya ang nawala sa pera ng bayan dahil ang pagbili sa mga palay ay sa halagang P23 kada kilo na at gumastos pa sa trucking, warehousing at pagproseso ng mga ito.

Hangad ng SINAG na mapanagot ang mga nasa likod ng katiwalian at pagbayarin ang mga gumawa nito upang hindi na pamarisan.