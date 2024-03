MARCOS NANINDIGAN SA WEST PHILIPPINE SEA

Nanindigan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong Huwebes na patuloy na didepensahan ng kanyang administrasyon ang soberenya ng bansa pagdating sa usapin sa West Philippine Sea sa harap mismo ng Australian Parliament.

Sa kanyang talumpati, binigyang-diin ng Pangulo na hindi bibigay ang pamahalaan sa usapin ng West Philippine Sea at patuloy aniyang panghahawakan ng bansa kung ano ang itinatakda ng “United Nations Convention on the Law of the Sea” o ang UNCLOS.

Inihayag rin ni Marcos ang paninindigan nitong hindi siya papayag na kahit Isang pulgada ng teritoryo ng bansa ay mawala sa Pilipinas.

Kasabay nito, hinikayat rin ng Pangulo ang mga nasa parliyamento na magsama-sama sa gitna ng umano’y kasalukuyang estado sa pinag-aagawang teritoryo na umano’y under threat ang peace and stability.

Giit pa ni Marcos, hindi kakayaning tumayo ng nag-iisang puwersa lamang sa harap ng kailangang gawing pagtutol sa mga kumokontra sa rule of law.

Kaugnay nito, pinasalamatan ng Pangulo ang Australia dahil sa aniyay palaging naririyan at kasama ng Pilipinas sa gitna ng tindig into na may kinalaman sa karapatang nito sa pag- aaring teritoryo.

Binigyang-diin din ng Pangulo ang kahalagahan sa partnership ng dalawang bansa at ayon sa kanya ay mahalaga ang papel ng Australia lalo at may Visiting Forces Agreement ang Pilipinas dito.

Malaki din ang kontribusyon ng Australia sa pagpapanatili sa peace and stability sa Asya maging sa Indo Pacific Region.

Sa kaugnay na balita, lumagda ng tatlong kasunduan ang Pilipinas at Australia ngayong araw kasabay ng pagbisita ng Pangulo sa Canberra, Australia.

Naniniwala si Marcos na mas lalakas pa ang relasyon ng Pilipinas at Australia matapos lagdaan ang tatlong agreements.

Ang nilagdaang kasunduan ay nakatutok sa maritime agreement, cybersecurity at trade.

Inihayag ng Presidente sa nasabing mga kasunduan mas lalakas pa ang information sharing, capability building sa aspeto ng interoperability sa maritime domain ng Pilipinas at Australia.

Bukod pa dito ang inaaaahang mas matatag na partnership sa aspeto ng cyber and critical technology gayundin ng competition law.

Dagdag pa ng Pangulo may kabuuang 120 na mga kasunduan na nalagdaan sa mga nagdaan pang panahon ang dalawang bansa.

Ang tatlong panibagong kasunduan ay naka sentro at may kauganayn sa larangan ng air services, edukasyon, research, scientific cultural cooperation at defense cooperation.

“The three agreements exchanged today (Feb. 29) shall enhance information sharing, capability building, and interoperability between our relevant government agencies in the maritime domain and maritime environment, cyber and critical technology, and competition law. The three agreements add to the more than 120 agreements that our two countries have signed through the decades. And these are in various fields, including defense cooperation, air services, education, research, scientific