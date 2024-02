Rider todas sa trak

Isang 57-anyos na rider ang nasawi matapos umanong bumangga ang minamaneho niyang motorsiklo sa isang nakatigil na truck na nasa gilid ng daan sa Tuy, Batangas.

Ayon sa mga ulat, nangyari ang insidente nitong Sabado ng gabi sa bahagi ng Barangay Sabang at batay sa mga otoridad, lumalabas sa medical record ng biktima na nakainom ito nang mangyari ang aksidente.

"Ang nakita po nating dahilan dito is yung driver ng motosiklo, based doon sa medical records niya lumalabas na under the influence of liqour yung driver ng motor. Sa impact na nakita namin, we assumed na medyo may kabilisan yung takbo ng motor," sabi ni Police Major Roy Cuevas, OIC ng Tuy Police Station.

Idinagdag pa ni Cuevas na pauwi na galing sa meeting ng kaniyang mga katrabaho ang biktima at wala itong suot na helmet nang mangyari ang insidente.

Sinabi naman ng driver ng truck, na susuriin niya ang gulong ng kaniyang sasakyan bago bumiyahe nang sumalpok ang biktima.

Nagkaroon na umano ng pag-uusap ang pamilya ng nasawing rider, at ang driver, at may-ari ng truck.