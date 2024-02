Maris Racal muntik mapaiyak

Hindi napigilan ng aktres na si Maris Racal na matuwa at muntik nang mapaiyak nang mabigyan siya ng isang designer bag ni Dra. Vicki Belo.

Sa unang pagkakataon kasi ay nakatanggap ang dalaga ng isang bonggang-bongga at super expensive na Chanel bag.

Nitong nakaraan ay Nag-collab ang Kapamilya actress at ang celebrity surgeon-dermatologist sa YouTube kung saan mapapanood ang pagpu-food trip nila da Binondo, Manila.

Sa isang bahagi ng vlog, ipinakita nga ang pagbibigay ni Vicki ng mamahaling bag kay Maris na ikina-shock ng aktres. Hindi siya makapaniwala sa nakitang sorpresa para sa kanya ng wifey ni Hayden Kho.

“Oh my God, Doc! you did not!” ang nanlalaki ang matang reaksyon ng “Can’t Buy Me Love” star.

Sabi naman sa kanya ni Vicki, “Ayan, thank you, alam mo naman ang Belo, we love you.” Na sinagot ni Maris ng, “Doc, this is my first!”

“First Chanel, yay! I love giving the first. I hope you like it,” sey naman ni Vicki.

Ang hindi pa rin makapaniwalang hirit ni Maris sa cosmetic surgeon, “Hindi nga, Doc, pangatlong bag mo na ito sa akin.”

Tugon ni Vicki habang tawa nang tawa, “Oo nga, e, ako lang nagbibigay ng designer kay Maris. So yung first bag natin ano, (Louis) Vuitton, di ba?”

Pero kinorek siya agad ng girlfriend ni Rico Blanco, “Ay, first was Gucci. And then ito, Bottega (sabay turo sa gamit niyang bag).”

“Oh, sinusuot naman so I get so excited to give her kasi appreciated, at saka Maris doesn’t spoil herself,” sey uli ni Vicki.

“Ayan, it’s so pretty. It’s one of the newer styles kasi heart na ngayon ang Chanel-Chanel, e,” dugtong ni Vicki.

Patuloy na chika ni Maris, “Oh my God, Doc ang ganda! Naiiyak ako! Alam mo hindi ko in-expect na magkaka-Chanel ako sa buhay ko. Swear, (I) swear. It’s so expensive. Thank you, Doc, thank you so much!”

Ang natanggap na Chanel mini flap bag ni Maris na may heart-shaped detail ay isa sa mga classic black lambskin leather ng naturang brand.