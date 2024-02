LOOKOUT BULLETIN PARA KAY QUIBOLOY PAG-AARALAN

Inihayag ng Department of Justice na pag-aaralan umano nito ang pag-isyu ng isang immigration lookout bulletin order laban kay Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Quiboloy.

Ayon kay DoJ Secretary Jesus Crispin Remulla, pagbabasehan ng kanilang desisyon na maglabas ng lookout bulletin laban kay Quiboloy sa oras na matanggap ang preliminary report mula sa Senate committee on women, children, family relations and gender equality kaugnay sa umano’y mga sexual abuse cases ng kontrobersiyal na religious leader.

Ang naturang Senate committe kasi ang siyang nagiimbestiga sa claims ng ilang tagasunod ni Pastor Quiboloy na umano’y mga biktima ng sexual abuse.

Dagdag pa ni Remulla, mayroon nang initial letter mula sa Senate committee subalit kakailanganin ng marami aniyang letter para tuluyang makapag-isyu ang DOJ ng immigration lookout bulletin order.

Ang mga indibidwal kasi na nasa immigration lookout bulletin order ay binabantayan ng immigration officers kung aalis o papasok sa bansa bagamat hindi sila pinagbabawalang bumiyahe.

Samantala, tumanggi namang magbigay ng komento si Remulla kaugnay sa mga naging testimoniya ng umano’y mga biktima ni Quiboloy gayundin sa usapin kaugay sa naging akusasyon ng religious leader kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na umano’y nakikipagsabwatan sa gobyerno ng US para arestuhin siya o ipapatay.

Sa ibang kaugnay na balita, sinabi ni Remulla na hanggang ngayon ay wala pa umanong natatanggap ang pamahalaan na anumang extradition request para sa kay Quiboloy mula sa Estados Unidos.

Si Quiboloy ay kabilang umano sa Most Wanted List ng Federal Bureau of Investigation dahil sa mga kinakaharap nitong patong-patong na kaso na may kinalaman sa sex at labor trafficking sa United States.

Iginiit ng kontrobersyal na pastor noong nakaraang linggo na mayroong sabwatan sa pagitan ng Palasyo at ng gobyerno ng US na kidnapin at patayin siya.

Sa kabila nito ay walang naman ipinakitang proweba si Quiboloy hinggil sa kanyang mga paratang.

Ayon kay Remulla, hinihintay pa rin ng kanilang tanggapin ang request na ito mula sa US.

Sinabi pa ni Remulla na mayroon ring dalawang kaso si Quiboloy na nakabinbin dito sa Pilipinas .

Kabilang na rito ang reklamong rape at cyber libel na patuloy na sinusuri ng DoJ.

Sinabi ni Remulla na ang pagresolba ng mga kasong ito ay kabilang sa kanyang pangunahing prayoridad.