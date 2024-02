KAMPANYA LABAN TERORISMO PAIIGTINGIN

Inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong Lunes na lalo pang palalakasin ng pamahalaan ang kampanya nito laban sa mga teroristang grupo na patuloy pa rin ang paghahasik ng karahasan sa bansa.

Ginawa ng Pangulo ang pahayag matapos niyang bigyang pugay ang anim na sundalo na nasawi sa enkwentro laban sa teroristang Dawla Islamiyah sa Lanao del Norte.

Ayon sa Pangulo, hindi umano makakalimutan ng pamahalaan ang ipinakitang katapangan,kadakilaan at kabayanihan ng anim na sundalo na inalay ang kanilang buhay sa ngalan ng kapayapaan.

Siniguro rin ni Marcos na hindi masasayang ang ipinaglaban ng mga nasawing sundalo dahil ipagpapatuloy ng gobyerno ang kanilang laban at sisiguraduhin na mananagot ang mga kalabang ito sa batas.

Pangako pa niya, makakatanggap ng karampatang tulong mula sa gobyerno ang mga naulilang pamilya ng mga nasawing sundalo.

Inatasan din nito ang Armed Forces of the Philippines na paigtingin pa ang kampanya laban sa terorismo.

Sa kasalukuyan ay nagpapatuloy ang manhunt operation ng 1st Infantry Division ng Philippine Army.

Ang anim na nasawing sundalo ay mula sa 44th Infantry Batallion.

Pinatitiyak rin ng Pangulo kay House Speaker Martin Romualdez na makatanggap ng karampatang tulong ang pamilya ng anim na sundalo na nasawi sa enkwentro laban sa teroristang Dawlah Islamiya.

Ayon kay Romualdez, nagbigay ng direktiba si Marcos para sa distribusyon ng tulong-pinansyal sa pamilya ng anım na sundalong nasawi at maging ang mga nasugatan.

Inihayag ito ni Romualdez kasabay ng paglulunsad ng pinakamalaking Bagong Pilipinas Serbisyo Fair na idinaos sa Sultan Kudarat.

Sa harap ng mga opisyal ng Armed Forces sa lalawigan ay nagbigay-pugay ang leader ng Kamara sa magigiting na sundalong nakipagbakbakan sa Lanao del Norte.

Bukod sa cash assistance, tatanggap ang bawat pamilya ng mga nasawi ng educational at livelihood assistance.

Samantala, nasa P1.2 billion pesos na halaga ng tulong ang ipinamahagi ng Bagong Pilipinas Serbisyo Fair kung saan nasa 150,000 beneficiaries ang makikinanabang.

Ito rin ang unang serbisyo caravan sa SOCCSKSARGEN kung saan kabilang sa ipinamahagi ang P200 million pesos na cash assistance sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS ng DSWD at TUPAD program ng DOLE.

Pinangunahan din ni Romualdez ang distribusyon ng tatlumpung libong sako ng bigas na nagsabing ang BPSF ay patunay na ang Mindanao ay malapit umano sa puso ng mga leader ng bansa.