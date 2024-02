COMELEC NAGBABALA LABAN SA MGA ‘POLL SYNDICATES’

Pinaalalahanan ni Commission on Elections chairperson George Garcia ang mga nagbabalak tumakbo para sa 2025 midterm elections na maging mapagmatyag at mapagbantay laban sa mga umano’y sindikatong humihingi ng pera kapalit umano ng pagkapanalo sa eleksiyon.

Ayon kay Garcia, may natanggap umano silang mga ulat sa ilang mga lugar sa bansa na nagpapakilalang may koneksiyon sa Information Technology department ng Comelec kung saan tutulungan daw silang manalo.

Dagdag pa niya, humihingi umano ang mga ito ng P100 million at ang istratehiya umano ng mga ito ay sasabihing magbabayad na in advance ang kalaban pero dahil mas gusto raw nilang manalo ka ay baka puwedeng sila na ang unang magbayad para sigurado na ang pagkapanalo sa eleksiyon.

Makikipagtulungan na raw ang Comelec sa National Bureau of Investigation kaugnay sa nasabing isyu.

Samantala, patuloy na nahaharap sa pagsisiyasat sa kabila ng pag-secure ng notice of award mula sa Comelec ang bagong provider para sa 2025 national and local elections.

Ayon kay Digital Pinoys national campaigner Ronald Gustilo, patuloy na susuriin ng kanilang grupo ang mga nanalong entity kahit na ang Miru Systems Co. Ltd. ay idineklara na bilang nanalong bidder para sa P18.8 billion procurement project para sa 2025 National and Local Elections.

Ang kumpanya mula sa South Korea ay pumasok sa isang Joint Venture Agreement sa St. Timothy Construction Corporation, Integrated Computer Systems, at Counterpoint Solutions Technologies, Inc.

Sinabi ni Gustilo na ang nakaraang isyu ng Miru system sa automated na halalan ay dapat na nagbunsod sa Commission on Elections na tiyakin na ang nanalong bidder ay kwalipikado at may kakayahang matugunan ang mahigpit na mga kinakailangan para sa pagsasagawa ng malinis, malinaw, at tapat na halalan.

Sa kamakailang pagdinig ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms, tinukoy ng mga mambabatas at resource person ang pagkakasangkot ng Miru Systems sa mga aberya sa mga kamakailang deployment sa ibang bansa.

Kinuwestiyon din ni Gustilo ang mga cridentials ng St. Timothy Construction Corporation, isa sa mga lokal na kasosyo ng Miru Systems para sa automated election system para sa 2025 National and Local Elections.

Kasama sa P18.8 billion project ang pag-upa ng 110,000 automated counting machine, 104,345 ballot boxes, 2,200 consolidated canvassing system servers, laptops at printers at kasama na rin umano rito ang 73,000 mga papel ng balota para sa paglilimbag at iba pa.