SEARCH AND RETRIEVAL OPS SA MACO LANDSLIDE INIHINTO NA

RETRIEVAL OPS. Disaster response workers and volunteers have shifted from search and rescue to retrieval operations at the landslide area in Barangay Masara, Maco, Davao de Oro on Wednesday (Feb. 14, 2024), seven days after the landslide incident. As of Thursday (Feb. 15, 2024), 90 bodies have been retrieved from ground zero, while 37 people remain missing. PNA photo by Robinson Niñal Jr.

Kitoy Esguerra Inihayag ng local government ng Maco sa Davao de Oro na inihinto na nito ang search and retrieval operations sa nangyaring landslide sa Barangay Masara matapos maiulat na wala nang narekober pang mga bangkay ang mga otoridad mula sa trahedya ng pagguho ng lupa sa nasabing lugar. Ayon kay Mawab Municipal Information Officer Jiesyl May Tan, susubukan nang i-clear ng mga search, rescue, and retrieval team ang landslide site sa Barangay Masara at sa lalong madaling panahon ay inaasahang matatapos na ang ginagawang operasuon ng mga kinauukulan sa lugar ng landslide. Pero paglilinaw niya, nakadepende pa rin umano ito sa magiging rekomendasyon ng mga incident commanders ng Incident Management Team dahil mayroon pa rin umanong walong indibidwal na nananatiling nawawala. Dagdag pa niya, posibleng kabilang na aniya ang walong mga nawawala sa 14 na mga unidentified bodies at body parts na kanilang narekober. Kamakailan lang ay iniulat ng mga otoridad na pumalo na sa 93 ang bilang ng mga bangkay na kanilang narekober sa landslide sight, kung saan 79 sa mga ito ay naibalik na sa kanilang mga pamilya. Kung matatandaan, pinuri ni Vice President Sara Duterte ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard Southeastern Mindanao na tumulong sa search, rescue, at retrieval operations sa nangyaring pagguho ng lupa sa Barangay Masara, Maco, Davao de Oro. Ginawa ni VP Sara ang pahayag matapos nitong dumali sa isinagawang awarding ceremony ng Coast Guard District Southeastern Mindanao sa Sasa Wharf, Davao City kung saan nagsilbi siyang panauhing pandangal. Sa naturang event, kinilala ni VP Sara ang Coast Guard K9 handlers at kanilang working dogs, kasama na rito ang working dog na si Appa at ang kaniyang handler dahil ang mga ito umano ay tumulong na paghahanap sa tatlong taong gulang na batang na-trap ng tatlong araw sa gumuhong lupa sa lugar ng insidente. Nagpasalamat naman si CDG Southeastern Mindanao District Commander Coast Guard Commodore Rejard Marfe ang mga awardee sa kanilang mga nagawa upang makapagsagip ng buhay matapos nag malagim na pagguho ng lupa sa naturang lalawigan. Sa kasalukuyan, aabot na sa mahigit isang daang bangkay ang narerecober ng mga otoridad mula sa pinangyarihan ng insidente.