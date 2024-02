Jessy Mendiola super happy

Nitong nakaraan ay ibinahagi ng aktres na si Jessy Mendiola ang mga official photos nila ni Luis Manzano sa naganap na dream wedding nila sa ikalawang pagkakataon na nangyari sa isang exclusive resort sa Coron, Palawan.

At kasabay nga ng kanilang 3rd wedding anniversary ay ibinahagi ng aktres sa social media ang pictures nila ni Luis sa kanilang special day at sa IG, kitang sweet na sweet ang dalawa kung saan suot ni Jessy ang kanyang simpleng wedding gown, habang si Luis naman ay naka-Barong Tagalog.

Kalakip ng post ng celebrity mom ang mahaba niyang mensahe para sa kanyang mister.

“During our Pre-Cana with father Tito, ang sabi natin hindi na tayo excited ikasal dahil kasal na tayo,” panimula niya sa post.

Ayon sa aktres, maraming bagay ang natutunan niya sa walong taon nilang pagsasama at tatlong taon bilang mag-asawa.

“One of them is that love is not always easy, and that it isn’t supposed to be easy all the time. You have to constantly work hard for it. And that’s okay,” sabi ni Jessy.

“Today, I’m choosing to work harder for your love and happiness. Tulad nga ng sabi ni father, do not chase excitement… mas importante ang desire. The desire to get married over and over again with that person you chose,” dagdag niya.