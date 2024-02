VP Sara ‘di alintana ang mga alegasyon

Hindi pinansin ni Vice President Sara Duterte ang mga alegasyon laban sa kanya ng isang saksi sa Senado na tumatanggap umano ang Bise Presidente ng ng ilang bags na naglalaman ng mga baril mula sa pinuno ng Kingdom of Jesus Christ na si Apollo Quiboloy kasabay ng pagtuligsa niya sa mga may ambisyon sa pulitika sa susunod na presidential elections.

Isang mensahe, bagama’t hindi direktang itinanggi ni VP Sara ang mga paratang ng isang dating landscaper sa Glory Mountain ni Quiboloy sa Davao City ay iginiit niyang hindi na siya magugulat kung dumami pa ang mga kaso at pag-atakeng ibabato laban sa kaniya sa mga darating na araw.

Sa kabila nito, iginiit ng Bise Presidente na kaniya na lamang gugugulin ang kanyang oras sa pagtupad sa kanyang mga tungkulin bilang Ikalawang Pangulo ng bansa.

Ginawa ni VP Sara ang naturang pahayag bilang tugon sa mga paratang ng testigo ng Senado sa ikalawang pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality, na kasalukuyang nag-iimbestiga sa mga isyu ng pang-aabuso at harassment sa loob ng Simbahan ni Quiboloy.