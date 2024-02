Imee, binuweltahan sa budget realignment

Isang mambabatas ang bumuwelta kay Senador Imee Marcos nitong Miyerkules matapos umano ang ginawang realignment sa national budget nuong 2023, kung saan nasa 4.3 million Filipinos ang hindi nakatanggap ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program na ayuda.

Sinabi ni Ako Bicol Partylist Representative Jil Bongalon na ang mga ito ay kabilang sa “poorest of the poor” na hindi nakatanggap ng nasa kabuuang P13 billion ayuda dahil ang nasabing pondo ay inilaan sa ibang social amelioration program partikular sa Assistance to Individuals in Crisis Situations program.

Si Bongalon ay kilalang pangunahing tagapagtaguyod ng 4Ps program na nagbibigay ng tulong pinansiyal sa pinaka mahirap na pamilyang Pilipino na layong tulungan na magkaroon ng magandang kalusugan, may sapat na nutrisyon at edukasyon.

Inihayag ng mambabatas na sinimulan niyang alamin ang nasabing budget cuts matapos makatanggap ang kaniyang opisina ng mga reklamo mula sa 4Ps beneficiaries at naniniwala siya na hindi umano makatarungan ang ginawang budget cuts ni Marcos lalo na milyong milyong mahihirap na Pilipino sana ang makikinabang.