MARCOS: ICC WALANG PUWANG SA PILIPINAS

Iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi kinikilala ng kanyang administrasyon ang sinasabing jurisdiction umano ng International Criminal Court sa Pilipinas kahit pa inilabas ng isang survey na nasa 55 porsiyento ng mga Pinoy ang payag na makipag-cooperate ang Pilipinas sa ICC.

Sa isang panayam, sinabi ng Pangulo na mayroon pa ring mga agam-agam at mga tanong kaugnay sa sinasabing hurisdiksyon ng ICC.

‘’It opens a Pandora’s Box. It’s still those questions of jurisdiction and sovereignty. I haven’t yet seen a sufficient answer for it. Until then, I do not recognize their jurisdiction in the Philippines,’’ saad ni Marcos.

Kung matatandaan, si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nag-utos na dapat nang umalis sa Rome Statute noong 2018 at ang withdrawal ay naging ganap noong 2019 matapos umanong magsimula ang preliminary probe sa war on drugs ng Duterte administration.

‘’No. It’s not about the evidence. It’s about the jurisdiction of the ICC in the Philippines. They could produce as much evidence as they want. But they could not act upon it in the Philippines, that is the point,’’ saad ni Marcos.

Nauna nang sinabi ng Pangulo noong nakaraang taon na hindi umano makikipagtulungan ang Pilipinas sa isasagawang imbestigasyon ng ICC at isa umano itong banta sa soberenya ng Pilipinas.

“I have stated it often, even before I took office as President, that there are many questions about their jurisdiction and what we in the Philippines regard as an intrusion into our internal matters and a threat to our sovereignty,” sabi ng Pangulo sa isang naunang pahayag.

“So no, I do not see what their jurisdiction is. I feel that we have in our police, in our judiciary, a good system. We do not need assistance from any outside entity, the Philippines is a sovereign nation, and we are not colonies anymore of these former imperialists. So that is not something that we consider to be a legitimate judgment,” dagdag niya.

Sa ibang balita, kinuwestyon ni Senator Francis Escudero kung bakit kailangang imbestigahan si Duterte kung wala pa namang kasong naihahain laban sa kanya.

“Ang tanong ko, bakit may nagiimbestiga kay Duterte sa ICC laban sa kanya? Mayroon na bang isang kasong inihain sa Pilipinas laban kay Pangulong Duterte kaugnay sa pagpatay na naganap o nangyari sa ilalim ng kanyang drug war nung siya ay Pangulo?” sabi ni Escudero.

“Dahil yun ang pinakamaliwanag na ebidensya na kung saka-sakali na may tumatakbong sistema ng hustisya sa bansa. Pero kung wala namang nagkaso, mali namang sabihin na yun ang basehan para sabihing hindi tumatakbo ang judicial system natin kung wala naman naghain ng reklamo o nagsampa ng kaso,” dagdag niya.